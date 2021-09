Pandeemia raugemine toob rongide puuduse taas esile

Vahetult enne koroonapandeemia puhkemist kuulutas Elron, et võrreldes praegu kasutusel olevate rongide eelse ajaga on rongisõidu populaarsus kahekordistunud. Kui see trend viiruseohu taandumisel jätkub, jääb Eestis rongidest puudu.

Pandeemia kõige raskemal hetkel kukkus rongireisijate arv kuni 90 protsenti. Eesti Raudtee juht Kaido Zimmermann ütles, et tänaseni pole huvi rongisõidu vastu täielikult taastunud.

"Plaan on, et võib olla järgmise aasta lõpuks saame reisijate arvuga sama kaugele, kui me olime enne COVID-it. Siis juba sõltub edaspidine sellest, kui kiiresti uued rongid tulevad, kui palju saab rohkem vaguneid ja rohkem ronge töösse panna. Täna me teame, et osadel kellaaegadel peavad inimesed püsti seisma. Näiteks Tartu ja Tallinna vahelistest rongides.

Reisijate arvu prognoositav kasv süvendab rongide nappuse probleemi. Aastal 2024 saabuvad Elronile leevenduseks kuus uut elektrirongi. Majandus- ja taristuministri Taavi Aasa sõnul on ka tõenäoline, et järgmise kahe aasta jooksul otsustakse tellida juurde veel kümme rongi.

"Olemasolevate Elroni rongidega peame mõtlema selles järjekorras, kuidas me liigume edasi elektrifitseerimisega. Kui meil aastaks 2027-2028 on raudtee põhisuunad elektrifitseeritud, siis selleks ajaks peame hakkama olemasolevaid diiselronge ümber ehitama. Olgu see siis elektri- või vesinikurongideks."

Läti rongid Tartu-Riia liinile?

Kuigi huvi on olemas, ei jagu praegu näiteks ronge Riia ja Tartu vahelise ühenduse loomiseks. Zimmermann pakub, et kui Tartust Tallinna suunal hakkavad sõitma uued elektrirongid, saaks diiselrongi sõitma panna Riiani. Kuni see juhtub, arutatakse võimalust, et Tartusse hakkavad sõitma Läti rongid.

"Täna nad seisavad mõnda aega Valgas enne kui tagasi Riia poole sõidavad. Ja lätlastel oli huvi pikendada liini Tartuni. See eeldab eraldi läbirääkimisi ja graafikute koostamisi, nii et sellega me siin lähiajal tegelema. Vaatame, kas need graafikud, mis nende rongide sõidust Tartuni tulevad, kas need sobivad meie inimestele või ei sobi."

Aastaks 2026 loodetakse valmis saada Haapsalu raudtee ja Rail Baltic. Seega on ronge juurde vaja hulgi.