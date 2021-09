Poola saadab Valgevene piirile täiendavalt 500 sõjaväelast

"Meil on tegemist Minski ja Moskva organiseeritud ja hästi suunatud aktsiooniga," ütles Poola peaminister Mateusz Morawiecki esmaspäeval Varssavis ajakirjanikele.

Peaministri sõnul on alates augusti algusest märgatud piiril kuni 7000 illegaalset migranti.

"On selge, et Valgevenes ja Venemaal - sest keegi ilmselt ei usu, et see on (Aleksandr) Lukašenko iseseisev aktsioon - on otsustavus suur, sest Lähis-Idast ja Aafrikast on viisavabalt Valgevenesse toodud juba kümneid tuhandeid inimesi," ütles Morawiecki. "Migrante kasutatakse EL-i välispiiri survestamiseks illegaalse immigratsiooniga," lisas ta.

"Me kaitseme Poola piiri täieliku otsustavusega," ütles peaminister pärast kohtumist siseministri ja piirivalvejuhiga.

Siseminister Mariusz Kaminski ütles, et sel nädalal saadetakse Poola-Valgevene piirile täiendavalt 500 sõjaväelast ja kaheksa erisõidukit.