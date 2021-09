Eesti naiste huvi vähi sõeluuringute vastu on madal

Rinnavähki haigestutakse Eestis vähem kui Euroopa Liidus keskmiselt. Ka suremus jääb Euroopa Liidu keskmisest tasemest madalamale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti-sisesed andmed näitavad, et suremus väheneb kõigis vanuserühmades peale 70-aastaste meeste ja naiste. Terviseameti vanemteadur Kaire Innos ütles, et suremus väheneb tänu efektiivsele ravile ja sõeluuringutele.

"Kui vähk, näiteks rinnavähk või emakakaelavähk leitakse sõeluuringul, siis tõenäosus, et inimene on elus umbes viie aasta pärast, on 90-93 protsenti. Kui vähk oli leitud nii, et inimene pöördus ise arsti poole, siis on umbes 70 protsenti tõenäosus, et ta on viie aasta pärast elus," selgitas tervisekassa andmeanalüütik Ksenia Niglas.

Kui rinnavähi võimalikult varajane avastamine aitab parandada ravitulemusi, siis emakakaelavähi sõeluuringute abil saab leida vähieelseid muutusi, mis võimaldab koguni vähi tekkimist ära hoida.

"Meie haigestumise tase on ikkagi oluliselt kõrgem kui Euroopa keskmine tase ja ka suremus paraku on meil üsna kõrgel tasemel. Seda põhjustab paljuski ka see, et meil on emakakaela sõeluuringu hõlmatus väga madal - alla 50 protsendi stabiilselt," rääkis tervise arengu instituudi vanemteadur Kaire Innos.

Ta tõdes, et sellise hõlmatusega polegi võimalik paremaid tulemusi saavutada.

Eestis on emakaelavähki suremus neli korda kõrgem kui Soomes. Innose sõnul aitaks elusid päästa sõeluuringutel osalemine.

"Me otsime inimese papilloomiviirust selle sõeluuringu esmase testiga, mis on esmaseks eelduseks, et üldse see vähk saaks tekkida. Kui leiatakse see viirus, siis naine jääb jälgimisele ja siis vaadatakse, kas tal hakkavad tekkima rakumuutused, mis võivad kunagi hiljem viia vähini. See ongi see mehhanism, et kui me need vähieelsed muutused ära ravime sellel naisel, siis tal seda vähki ei tekigi," selgitas Innos.

Riiklikud sõeluuringud täidavad oma eesmärki, kui neis osaleb üle 70 protsendi sihtrühmast, ütles tervisekassa peaspetsialist Made Bambus.

"Me ootame Eestis uuringutele naisi vanuses 30-65 senise 55 eluaasta asemel, oleme teinud võimalikuks kõikidel riiklikel sõeluuringutel osaleda ka ravikindlustuseta isikutel," rääkis Bambus.

Mullu osales tema sõnul emakakaelavähi sõeluuringul vaid 42 protsenti sihtrühmast.

Ka sooltevähi sõeluuring aitab haigestumist vähendada. Sooltevähki haigestutatakse Eestis vähem kui Euroopa Liidus keskmiselt, kuid sellesse surrakse siin rohkem kui Euroopas keskmiselt.