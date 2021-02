EL plaanib tõhustada vähivastast võitlust

"2020. aastal, kui me kõik võitlesime koroonaviiruse epideemia vastu, pidasid paljud meist vaikset lahingut. Lahingut vähi vastu. Kahjuks on juhtumite arv tõusuteel," ütles Euroopa Liidu Komisjoni president Ursula von der Leyen.

450 miljoni elanikuga Euroopa Liidus sureb vähijuhtumite pärast umbes 1,3 miljonit inimest aastas. Kuid 40 protsenti kõigist vähijuhtumitest on seotud ennetavate põhjustega, nagu keskkonnareostus, kahjulikud harjumused või ebatervislik toitumine.

Euroopa Liidu vähivastases võitluses pakutakse välja erinevaid tegevuskavasid, alates ennetamisest ja haiguse varajasest avastamisest.

Euroopa Liit plaanib luua võrgustikku, mis ühendab 2025. aastaks liikmesriikide vähiravikeskused.

"On vastuvõetamatu, et täna on meil Euroopas vähi varase avastamise, diagnoosimise ja ellujäämise määrad erinevad. Meil peab olema Euroopa Liit, mis esindab kõiki oma kodanikke võrdselt," ütles Euroopa Liidu tervishoiuvolinik Stella Kyriakides.

"Koroonaviiruse epideemia võib varjata järjekordset hiilivat haigust, kuna koroonaviiruse epideemia vastase võitluse pärast vähenes vähi sõeluuringute tegemine," lisas Kyriakides.

Suitsetamist peetakse endiselt kõige olulisemaks vähi riskiteguriks - 27 protsenti kõigist vähijuhtumitest on seotud suitsetamisega. Samas suitsetajate arv on Euroopa Liidus endiselt kõrge - 25 protsenti kogu täiskasvanud elanikkonnast.

Euroopa Komisjon soovib luua "tubakavaba põlvkonna", kus 2040. aastaks suitsetab vähem kui viis protsenti elanikkonnast. Selle saavutamiseks soovib Euroopa Liidu juhtkond ajakohastada tubakatoodete aktsiisimäärasid reguleerivaid eeskirju.

"Tubaka maksustamine on üks tõhusamaid vahendeid suitsetamise vastu võitlemisel, eriti noorte suitsetamisest eemal hoidmisel," ütles Euroopa Komisjon.

Eelmisel aastal näitas Euroopa Komisjoni tubakatoodete maksustamise direktiivi hindamine, et praegused eeskirjad ei ole tarbimise vähendamisel tõhusad. Sigarettide hinna tõstmine avaldas mõju ainult mõnes liikmesriigis, kus tubakahind oli juba enne väike.

Iirimaal on Euroopa Liidu kõrgeim tubakaaktsiis (kaheksa eurot), madalaim on see Bulgaarias ( 1,80 eurot). Sigaretipaki keskmine hind on Iirimaal 11, 37 eurot, Bulgaarias 2,57 eurot.

Igal aastal on vähihaiguse negatiivne majanduslik mõju Euroopas üle 100 miljardi euro.