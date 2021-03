Viljandi haigla tarvis ümber ehitatud mammograafiabuss varustati uue põlvkonna mammograafiaseadmega, mis teeb rinnast pilte erineva nurga alt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Uus seade võimaldab avastada rinnavähki igas eas naistel. Viljandi mammograafiabuss on Eestis tegutsevatest mobiilsetest kabinettidest väikseim, sellega saab sõita ka sinna, kuhu suur buss ei mahu.

Koostööleppe kohaselt hakkab Vähiliidu ja Viljandi haigla mammograafiabuss ennekõike tööle just Eesti väikelinnades.

SA Viljandi Haigla radioloogiaüksuse juht Andrus Aavik rääkis, et mammograafiabuss on varustatud nüüd 3D mammograafiaseadmega, mille tõttu saab uuringuid teha ka tihedamate rindadega, põhiliselt siis noorematele naisterahvastele.

"Me sõidame ringi. Me püüame minna naistele lähedale ja teha uuringuid seal, kus asuvad naised. Meil on Viljandi haiglas välja koolitatud spetsiaalselt kaheksa radioloogiatehnikut, kes bussis tööle hakkavad. Nii et nemad on alati kaasas," rääkis Aavik.