Kreeka ostab Prantsusmaalt kolm sõjalaeva

Vastava leppe allkirjastasid Pariisis Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Prantsusmaa kaitsetööstuse jaoks on lepe tähtis, sest Pariis jäi äsja ilma olulisest allveelaevade ehituse lepingust Austraaliaga.

Kreeka maksab kolme fregati ehitamise eest kolm miljardit eurot ja esimesed kaks on valmis nelja aasta pärast. Leppe alusel on Ateenal võimalus osta ka neljas fregatt.

Kreeka on juba tellinud Prantsusmaalt ka 24 hävitajat.

"Euroopal on kohustus omada võimekust, et kaitsta iseseisvalt oma rahvuslikke, geograafilisi, üleeuroopalisi huve," sõnas Mitsotakis.

"Lepe Kreekaga ei ole alternatiiv alliansile USA-ga. See ei ole asendus. Peamine on vastutuse võtmine NATO-siseses Euroopa sambas ning järelduste tegemine, mida meil paluti teha oma kaitse nimel. See on legitiimne huvi," ütles Macron.