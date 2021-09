Prantsusmaa süüdistas Austraaliat ja USA-d "kriisi ajal" valetamises

"Leidis aset valetamine, kahepalgelisus, suur usalduse rikkumine ja põlgus," ütles Prantsuse välisminister Jean-Yves Le Drian telekanalile France 2. "See ei kõlba kuhugi."

Liitlaste vahel on puhkenud nüüd suuremat sorti kriis, lisas ta.

Austraalia peaminister Scott Morrison kinnitas neljapäeval ametlikult, et riik ei jätka Prantsusmaaga 66 miljardi USA dollari suuruse allveelaevatehinguga. Selle asemel ehitatakse USA ja Suurbritannia tehnoloogiat kasutades tuumaallveelaevad.

Le Drian kõneles päev pärast seda, kui Prantsusmaa Emmanuel Macroni korraldusel kutsus tagasi oma suursaadikud Canberras ja Washingtonis, mis oli Prantsusmaa sõnul sümboolne samm, millega näidati oma pahameelt.

"Tõsiasi, et esimest korda Ühendriikide ja Prantsusmaa suhetes kutsume oma suursaadikud konsultatsioonideks tagasi, on tõsine poliitiline samm," ütles välisminister.

Samuti küsiti Le Drianilt, miks Prantsusmaa ei kutsunud tagasi oma suursaadikut Ühendkuningriigis, kui London kuulus samasse kaitsepakti USA ja Austraaliaga. "Me kutsusime tagasi oma suursaadikud (Canberras ja Washingtonis), et hinnata olukorda. Suurbritanniaga vajadust ei ole. Me teame nende pidevat oportunismi hästi," sõnas ta.

NATO peab arvestama sellega, mis on juhtunud, kui see kaalub taas oma strateegiat Madridis järgmisel aastal peetaval tippkohtumisel, ütles Le Drian.

Prantsuse ettevõte Naval Group, mis kuulub osaliselt riigile, pidi ehitama Austraaliale 12 allveelaeva, kuid USA president Joe Biden kuulutas kolmapäeval välja uue Austraalia-USA-Ühendkuningriigi kaitsealase liidu (AUKUS), millega jagatakse USA tuumaallveelaeva tehnoloogiat Austraaliaga.

"See lepe võib tähendada tulevikus teatud asju või tagajärgi, kuid ma ei näe hetkel, et sel oleks mõju NATO sidususele," ütles NATO sõjalise komitee juht admiral Rob Bauer. "Esiteks, nii palju, kui ma tean, siis Austraalia on partner, kuid pole osa NATO organisatsioonist. Riikide vahel on palju leppeid, millel võib olla mõju NATO-le poliitilise külje pealt."

"Kuid praegu pole sel mõju, nii palju kui ma näen, sõjalises koostöös NATO-siseselt," ütles Bauer.

Kolme riigi pakti nähakse kui vastukaalu Hiinale. Prantsusmaa lepe Austraaliaga ulatus 31 miljardi euroni.