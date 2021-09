Prantsusmaa kutsus oma suursaadikud USA-st ja Austraaliast konsultatsioonidele

Prantsusmaa kirjeldas uut pakti kui noalööki selga, vahendasid Reuters ja BBC.

Prantsusmaa välisminister Jean-Yves Le Drian ütles pressiteates, et president Emmanuel Macroni tehtud haruldane otsus tuleneb juhtunu tõsidusest.

Prantsusmaa suursaadik USA-s on Philippe Etienne ning Austraalias Jean-Pierre Thebault.

Austraalia peaminister Scott Morrison kinnitas kolmapäeval, et riik tahab ehitada tuumajõul töötavaid allveelaevu uues partnerlusleppes USA ja Suurbritanniaga. Sellega jätab Austraalia sinnapaika Prantsusmaaga sõlmitud mahukad lepped.

Veel paar nädalat varem kinnitasid Austraalia kaitse- ja välisminister, et endiselt on jõus aastaid toiminud kokkulepe osta Prantsusmaalt allveelaevu. Üleöö sellest lahti ütlemine brittide ja ameeriklaste kasuks vihastab Pariisi, sest jutt käib mitmekümne miljardi dollari suurusest tehingust ja usaldusest.

"Puhtas prantsuse keeles öelduna, see on noalöök selga. Lõime Austraaliaga usaldussuhte ja see usaldus on purunenud. Ja täna olen ma vihane," ütles Prantsusmaa välisminister Jean-Yves Le Drian. Tema hinnangul on USA käitumine olnud kõike muud kui liitlasele omane.