Euroopa Liidu välisministrid väljendasid solidaarsust Prantsusmaaga

Prantsusmaa välisminister Jean-Yves Le Drian kutsus esmaspäeval ÜRO kohtumistel eurooplasi üles mõtlema oma liitlassuhetele.

"Ministrid väljendasid selget solidaarsust Prantsusmaaga. See teade oli vastuolus Ühendriikide üleskutsega teha tihedamat koostööd Euroopa Liiduga Indo-Vaikse ookeani piirkonnas," ütles ühenduse välispoliitikajuht Josep Borrell ajakirjanikele pärast Euroopa Liidu ministrite kohtumist ÜRO raames.

Ka Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel süüdistas esmaspäeval Ühendriike lojaalsuse puudumises pärast seda, kui Austraalia tühistas tuumaallveelaevade ostmiseks Prantsusmaaga sõlmitud lepingu.

"Liitlaste elementaarsed põhimõtted on läbipaistvus ja usaldus ning need käivad kokku. Ja mida me näinud oleme? Me täheldame läbipaistvuse ja lojaalsuse selget puudumist," ütles Michel.

"Prantsusmaad koheldi vastuvõetamatul viisil, kui Austraalia, Suurbritannia ja USA leppisid salaja kokku kaitsepaktis, mille järel Canberra loobus allveelaevade ostmisest Pariisilt," ütles esmaspäeval Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

"On palju lahtisi küsimusi, mis peavad saama vastuse. Üht meie liikmesriiki on koheldud viisil, mis ei ole vastuvõetav," ütles von der Leyen uudistekanalile CNN.

Pariis kutsus oma suursaadikud Austraaliast ja Ühendriikidest tagasi pärast seda, kui Canberra loobus allveelaevade ostmisest Prantsusmaalt ja otsustas ehitada need koos USA ja Suurbritanniaga.

Prantsuse välisminister Le Drian on süüdistanud Ühendriike reetmises ja Austraaliat noa selgalöömises ning tal pole New Yorgis plaanis eraldi kohtumist USA riigisekretäri Antony Blinkeniga.

"Prantsuse-Ameerika liit tähendas läbipaistvust, selgust ja omavahel rääkimist. Kõik see vajab tänasel päeval ülevaatamist," ütles minister.