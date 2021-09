Eesti loodab USA-Prantsuse tüli kiiret lahenemist

Eesti on USA ja Prantsusmaa vahel tekkinud tüli pärast mures ning loodab, et omavahelised probleemid kiiresti lahendatakse, ütlesid president Kersti Kaljulaid ja välisminister Eva-Maria Liimets.

Austraalia allveelaevatehingu tõttu tekkinud tüli USA ja Prantsusmaa vahel on olnud seekordse ÜRO Peaassamblee järjepidev saatja. Välisministri Liimetsa sõnul on Eesti seni olnud solidaarne oma Euroopa Liidu liitlase Prantsusmaaga, kuid samas ei taha ta öelda, kumb pool on selles olukorras valesti käitunud.

"Selleks, et anda ühele või teisele poolele hinnanguid, on kindlasti vaja rohkem informatsiooni ja me tõepoolest oleme näinud, et Prantsusmaa on antud küsimuses väga pettunud. Seetõttu võib eeldada, et kusagil on olnud vääriti mõistmist," tõdes Liimets intervjuus ERR-ile.

Euroopast kostub aina rohkem hüüdeid, et viimasel ajal ei räägi USA olulisi otsuseid tehes liitlastega piisavalt läbi. Kõigepealt tuli üllatusena kiire ja segane vägede lahkumine Afganistanist, nüüd jäeti pikaajaline liitlane kõrvale tähtsast tehingust. Liimets rõhutab, et seni on NATO-s infovahetus USA-ga toiminud, aga kui kellelegi tundub, et üks liitlane astub ühepoolseid samme, siis tuleb sellele vastu seista.

"Me oleme kindlasti selles osas mures, kui peaks juhtuma, et need sammud viivad pingeteni NATO-s. Meie jaoks on oluline, et NATO oleks ühtne," rõhutas Eesti välisminister.

Probleemide kiiret lahenemist loodab ka president Kersti Kaljulaid. "Oluline on, et nad omavahel selle asja võimalikult kiiresti ära klaariks, nii et me saaksime kõik koos edasi minna, et see ei jääks pikaks ajaks siia teemaks ja selliseks segavaks asjaoluks," ütles ta ERR-ile New Yorgis.

Valge Maja teatel kavatseb USA president Joe Biden lähiajal helistada oma Prantsusmaa kolleegile Emmanuel Macronile, et puntrasse läinud suhteid arutada.