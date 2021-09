Mulluse katuseraha on täielikult välja maksnud vaid viis ministeeriumit

Nii keskkonna- kui ka siseministeeriumil on tänase seisuga veel maksmata regionaalseid investeeringuid ehk katuseraha rohkem kui 100 000 euro ulatuses. Rahandusministeeriumil on seevastu jäänud väljamakseid tegemata veidi üle 20 000 euro. Kokku 27 000 eurot on veel maksmata kolmel ministeeriumil. Põhjused, miks kõiki väljamakseid tehtud ei ole, on erinevad.

"Üks (saaja) on loobunud, kuna see nähti ette ühele haiglale, mis on aktsiaselts, väga väike summa küll, aga riigiabi loaga ei ole võimalik äriühingule seda raha anda. Tõenäoliselt see ettepanek oli juriidiliselt veidi vale. Kahe ülejäänuga me jätkuvalt suhtleme," ütles riigihalduse minister Jaak Aab.

Aab ei soovinud tuua välja nende organisatsioonide nimesid, kuid kinnitas, et raha saamine ei ole jäänud ministeeriumi otsuse taha.

"Pigem on vastuvõtjas küsimus, mitte meis. Meie tahaks selle üle kanda, aga nad ise pole suutnud veel lõplikule otsusele jõuda, kuidas nad täpselt kasutavad seda raha," lausus Aab.

Takistusi katuseraha ülekandmisega on tulnud ette ka maaeluministeeriumil, kellel ei ole olnud võimalik ülekannet teha, kuna saaja, MTÜ-ga Abivajavad loomad Tapa vallas, ei ole suudetud siiani ühendust saada. Ministeeriumile teadaolevalt on ühing oma tegevuse lõpetanud.

Samuti pole siseministeerium saanud katuseraha välja maksta kahele MTÜ-le. Nende hulgas on eelmisel aastal kõige suurema toetusraha saanud abordivastase meeleavalduse korraldanud Elu Marss.

"Taotlus peab olema selges seoses riiklike strateegiliste eesmärkidega. Tänase seisuga me ei ole teinud otsust väljamaksmise kohta veel kahe vabaühenduse kohta, kelle taotlused ei ole seni kirjeldatud nõuetele vastanud ehk et ei ole selges seoses riiklike strateegiliste eesmärkidega," ütles siseministeeriumi nõunik Marten Lauri.

Keskkonnaministeeriumil on peaaegu kõigi katuseraha saajatega vastavad lepingud küll sõlmitud, kuid vastavat summat nad enne välja ei maksa, kui lepingus kehtestatud tööd on ellu viidud.

"Novembri lõpus või detsembris ongi meil enamike tööde valmimise tähtaeg, peale mida lepingusummad välja makstakse. See oleneb ka väga palju MTÜ poolsest võimekusest, et mis tööde jaoks nad täpsemalt seda raha kasutavad ja kas nad on täpselt sellises faasis, kus nad saavad kohe tööde elluviimise ette võtta," ütles keskkonnaministeeriumi asekantsler Kristi Klaas.

Kui ministeeriumi eelarves ette nähtud toetust aasta lõpuks välja ei maksta, siis suunatakse raha tagasi riigieelarvesse.