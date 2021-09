Isamaa viskas Paide linnapea Priit Värgi erakonnast välja

Värk kinnitas ERR-ile, et sai teisipäeva õhtul erakonnalt e-kirja, kus teavitati tema erakonnast välja arvamisest.

Ta lisas, et koos temaga pidid erakonnast lahkuma veel kaks Paide kandidaati Jüri Kaugerand ja Viljar Pennert.

Ehkki Värgiga keegi eelnevalt ühendust ei võtnud, oli ametlikuks põhjuseks märgitud, et ta kandideerib Paides valimisliidus UUS Paide.

"Kas ta näidispoomine just oli, seda ma ei oska öelda, aga tõenäoliselt minu näol tehakse ka hoiatus kõigile teistele," kommenteeris Värk ootamatut kirja.

"Eks seal tõenäoliselt taustaks on ka teised põhjused. On avalikult teada, et olen erakonnas olnud teisitimõtleja. Mul on oma tõekspidamised, ma ei ole neid painutanud ja ei hakka neid ka ühe partei või helir-valdor-seederlaste järgi ka painutama."

Värk möönis, et erakonnast on ka varem inimesi välja heidetud, kui nad on kandideerinud erakonna vastu, kuid need on olnud erandlikud.

"Ma ei suuda küll meenutada, et näiteks aastal 2017 oleks kedagi sellel põhjusel välja heidetud."

Värk kinnitas, et Isamaa erakonna vastu ta vimma ei pea, kuid lisas, et ise ta oma tõekspidamiste tõttu erakonnast välja astuda ei soovinud, sest lootis erakonda muuta.

"Ma lihtsalt ei tahtnud alla anda," kinnitas ta. "Mina tahtsin endast kõik oleneva teha, et erakonnas tuua muutus. Et see muutus oleks rohkem parempoolsust, mõistlik konservatiivsus ja sõbralik rahvuslikkus. Mitte selline joon nagu praegu on, et seederlus ja EKRE kopeerimine."

Priit Värk kandideerib eelseisvatel valimistel 23 kohaga Paide volikogusse valimisliidu UUS Paide esinumbrina. Isamaa nimekirja veab Paides Mihhail Feštšin.

Neli aastat tagasi võitis Paides kohalikud valimised Isamaa, saades volikogus kuus kohta. Toona tõid erakonnale enim hääli Feštšin (228 häält), Värk (168 häält), Andres Jalak (154 häält) ja Raivo Raja (99 häält). Seekord kandideerib neist Isamaa nimekirjas vaid Feštšin.

Värk astus äriregistri andmetel Isamaa liikmeks 16. märtsil 2009 ja arvati erakonnast välja 28. septembril 2021.

Värk oli ka Isamaa ühenduse Parempoolsed liige, mis kritiseeris teravalt Isamaa praeguse esimehe Helir-Valdor Seederi kurssi.