Minister ei soovi ERM-i direktori valimisse kaasata muuseumitöötajaid

ERM-i ametiühing esitas kultuuriministrile pöördumise, et sarnaselt eelmise direktori valimisega 2017. aastal oleks ka sel korral nende esindaja konkursikomisjoni täieõiguslik liige.

"Ametiühingu volitatud esindaja kuulumine konkursikomisjoni tagab parimal viisil selle, et valikuprotsessis ja otsustamisel oleksid kaitstud ERMi töötajaskonna õigused ja huvid," seisis pöördumises.

Samuti tõid pöördumisele alla kirjutanud Terje Anepaio ja Kadi Haamer välja, et ametiühingu esindaja oleks töökollektiivi siseelu erapooletu asjatundja.

Kultuuriminister Anneli Ott seda otstarbekaks ei pidanud. "Kinnitan, et kultuuriministeeriumi valitsemisala tippjuhtidest ja ametnikest, teiste muuseumide esindajatest ning kultuurivaldkonna asjatundjatest koosnev konkursikomisjon teeb oma tööd asjatundlikult ja muuseumi vajadusi ning huve silmas pidades."

Ka kultuuriministeeriumi muuseuminõunik Marju Reismaa jäi Oti seisukohta kommenteerides napisõnaliseks: "Ministeerium ei pidanud õigeks, et asutuse töötajad valivad endale juhti."

Direktoriks kandideerib üheksa inimest

Reismaa ütles ERR-ile, et direktori kohale kandideerimise avalduse esitas üheksa kandidaati. Ta lisas, et kandidaatide nägemuses on palju põnevaid mõtteid, milline võiks olla ERM-i roll ühiskonnas.

Reismaa arvas, et uue juhi valimiseni võib kuluda kuni kuu, sest praegu ei ole otsustatud veel isegi seda, kellele kandidaatidest tehakse ettepanek tulla vestlusele.

Ta lisas, et kandidaadi valimisega ei ole kiiret, sest praeguse ERM-i direktori kohusetäitja volitused on tähtajatud.

Endised direktorid kohale ei kandideeri

Tõnis Lukas, kes pidas ERM-i direktori ametit enne Alar Karist, kinnitas, et tema oma kandidatuuri ei esitanud.

Lukas lisas, et tal ei ole soovi kandideerida, sest on rahul oma töökohaga kirjandusmuuseumis ning tahaks seal pikemalt töötada.

Krista Aru, kes oli ERM-i direktor aastatel 2006–2012 sõnas aga, et tegi valmis nii oma nägemust kirjeldava avalduse kui ka vormistas dokumendid, kuid otsustas viimasel hetkel neid mitte ära saata.

Aru selgitas, et vastutab oma töös praegu Tartu Ülikooli raamatukogu eest ning on selles ametis olnud vaid poole ametiajast.

"Ei osanud endale selgitada, miks ma selle koha jätan," arutles Aru. "Süda ja hing muidugi väga igatsesid ERM-i ja eks ma sain pahandada ka, et ma oma dokumente ära ei saatnud."