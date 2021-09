Suurbritannia saadab kütusekriisi tõttu sõdurid kütuseveokeid juhtima

Suurbritannia saadab sõdurid kütuseveokeid juhtima, et riigis veokijuhtide puuduse tõttu tekkinud valitsevale bensiinipuudusele lõpp teha. Valitsuse kinnitusel on kütusekriis lõppemas ning tarned stabiliseerumas. Avalikkus kardab aga, et bensiini- ja tarbekaubapuudus süveneb veelgi ning rikub ära brittide jõulud.

Üldiselt on autojuhid arvamusel, et päris katastroofiline olukord Suurbritannias pole, ükski sõit bensiinipuuduse tõttu sõitmata ei jää, aga raske on küll ning ebanormaalne on praegune olukord kahtlemata.

"Asi pole nii raske, päris palju bensiinijaamu on lahti. Lahti nad on, aga järjekord võtab tunni vähemalt, oodata tuleb vähemalt tund aega. Kui sul veab, satud sa kahe järjekorraga bensiinijaama, kus üks järjekord on lühem, aga seda juhtub tõesti harva. Asi on päris paha," rääkis üks Londoni autojuht.



Energeetikaminister lohutab, et kohe-kohe tulevad sõdurid ning veavad kütuse tehastest ning hoidlatest bensiinijaamadesse ja saabki kriis läbi.

"Igaüks, kes riigikaitseasjadest midagi taipab, teab, et võtab paar päeva, mõnikord ka mõne päeva aega, et vägesid ühest kohast teise liigutada. Meie otsustasime seda teha ja ma arvan, et järgnevail päevil võime me näha sõdureid kütuseautosid juhtimas näha," sõnas Suurbritannia energeetikaminister Kwasi Kwarteng.

Tööjõupuudus ei põhjusta aga ainult kütusekriisi. Kalkunikasvatajad hoiatavad, et tööliste puudumise tõttu võivad britid tänavu oma traditsioonilisest jõulukalkunist ilma jääda.

"Põhjus, miks me ei saa siia inimesi, kellele me oleme 15 aastat tööd andnud ja kes on meid jõulu ajal aidanud, on see et nüüd on neil vaja viisat. Enne neil viisat vaja ei läinud. Seega on asi täielikult ja eranditult brexitis," rääkis kalkunikasvataja Paul Kelly.



Valitsus on lubanud erandkorras anda viisa 10 000 veokijuhile ja töölisele. Paljude firmajuhtide hinnangul on probleemi lahendamisega juba hiljaks jäädud ning praegu jagatavad viisad enam hullemast ei päästa.