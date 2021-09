Võidusamba renoveerimiseks kulub tuleval aastal 600 000 eurot

Tuleva aasta riigieelarve eelnõu seletuskirjast selgub, et sõjamuuseumi eelarvesse on planeeritud raha Vabadussõja võidusamba ja selle ala renoveerimiseks.

Seletuskirja kohaselt saab tuleval aastal läbi monumendi valgustite eluiga. Seletuskirjas on küll kirjas, et valgustussüsteemi uuendamine ja kaasajastamine maksab kokku kuus miljonit eurot, kuid kaitseministeeriumist täpsustati, et õige summa on 600 000 eurot, kuus miljonit sattus seletuskirja inimliku eksituse tõttu.

Vabadussõja võidusammas avati 2009. aastal. Pärast avamist on sammast ja selle ümbrust korduvalt remonditud.