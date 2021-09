Seeder: eelarve on lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma selge eesmärgita

Seedri hinnangul kandis peaminister Kaja Kallas (RE) neljapäeval riigikogus eelarvet tutvustades ette väikesi töövõite, kuid jättis rääkimata, mida eelarve endas ei sisalda.

"Kui selline üldine hinnang anda eelarvele, siis ta on lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma selge eesmärgita eelarve, kus on näha, et koalitsiooni osapooltel on väga erinevad seisukohad olnud. Üks osapool räägib riigirahanduse korrastamisest ja kärpimisest ja riigireformist ja säästmisest ja teine osapool räägib toetuste, palkade, pensionide ja kõige muu tõstmisest," kommenteeris opositsioonipoliitik.

Seedri sõnul ei ole ta rahul näiteks sellega, et eelarves pole mingit lahendust elektrihinna kiirele tõusule, kuigi ettepanekuid selleks on teinud nii eksperdid kui ka opositsioonipoliitikud.

Keskerakondlasest riigihalduse minister Jaak Aab vastas saates Seedri kriitikale elektri hinnatõusu meetmete kohta. Ta tõi ühe meetmena välja aktsiisitõusu ärajätmine tuleva aasta kevadel. "Me jätsime ära aktsiisitõusu ja ka tõus järgmistel aastatel on lauge ja see maksab riigieelarvele 265 miljonit eurot."

Lisaks rääkis Aab väheväärtusliku puidu kasutamisest Narva elektrijaamades. "See kindlasti langetab hinnasurvet elektrile," märkis ta.

Aabi sõnul on ka plaanis leida viis kompenseerida elektrihinna tõus vähekindlustatutele.

"Urmas Reinsalu ütles, et maksame taastuvenergia tasu kinni. Seda ei saa teha, seal on teatud tingimused CO2 raha kasutamisel. Küll aga saab kompenseerida vähekindlustatud peredele. Ja see oli üks ettepanek, kuid mis jäi momendil lahendamata, aga loodame selle riigikogu menetluse ajal lahendada. Nii et CO2 vahendeid laekub rohkem kvoodikaubandusest ja sealt on täiesti võimalik teha selline kompensatsioonimehhanism, et vähekindlustatud, paljulapselistele peredele anda lisatoetust," selgitas Aab.

Seeder pole rahul ka eelarvedefitsiidiga, mis on tema sõnul liiga suur. "Tulude maht on 13,13 miljardit ja kulud 13,64 miljardit ehk justkui oleks defitsiit 500 miljonit. Ei ole. Sinna tuleb lisada 716 miljonit investeeringuid. Tegelikult on defitsiidi number 1,2 miljardit," rääkis ta. Ta lisas, et praegusel ajal ei oleks ka mõistlik eelarvet kärpida.

Aab ütles, et kõike pole võimalik teha ning kuskil on vaja tasakaal leida. "Üks asi, mis kõlab läbi opositsioonil - ma kuulsin ka Martin Helme kommentaare -, on täpselt see, et defitsiiti tuleks vähendada kiiremini, aga teiselt poolt tuleks teha neid ja neid kulusid. Kõike ei ole võimalik, see pole niisama lihtne ülesanne. Kuskil keskel tuleb see tasakaal leida ja selles eelarves on see tasakaal. See on meie pakutud ja riigikogu saab otsustada, kas see tasakaal sobib," rääkis ta.

Valitsus avaldas neljapäeval 2022. aasta riigieelarve põhinäitajad.

Eelarve koostamise aeg muutub

Helir-Valdor Seeder märkis saates, et eelarve koostamise probleemi tuum on see, et valitsusel ja poliitikutel pole sisuliselt aega eelarvega tegeleda, toetudes suvisele majandusprognoosile, mis saadakse teada umbes 10. septembri paiku.

"1. oktoobriks tuleb esitada eelarve ära riigikogule. See tähendab, et üldse poliitiliste otsuste tegemiseks reaalses ajas ja nende vormistamiseks ja läbi arutamiseks ametnikel on kokku kolm nädalat aega. See on täiesti ebanormaalne eelarve koostamise protsess," rääkis ta.

Jaak Aabi sõnul soovib valitsus seda muuta. "Me oleme koos eelarvega andnud sisse eelarveseaduse muudatuse. Eks sinna on panustatud ka tehnilise poole pealt, meie ametkonnad on muutunud võimekamaks. Me teeme ettepaneku koostada nii riigi eelarvestrateegia kui ka eelarve ühe protsessina sügisel, kusjuures seda saab koostama hakata poolest augustist, see võit on peaaegu kolm nädalat. Ja loodan, et järgmine aasta me saame pikemalt ja sisulisemalt süveneda," rääkis minister.