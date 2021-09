Opositsioon näeb tuleva aasta eelarves hulka probleeme

"Kui meil on rääkinud üheksa kuud tänane peaminister, tänane rahandusminister, et eelmine valitsus tekitas tohutu võla, siis tänane valitsus kümneprotsendilise majanduskasvuga järgmisel aastal süvendab võlga 600 miljoniga. Kui eelmise valitsuse võlg oli miinuskasvuga majanduskriisi ajal miljard ja neil on kümneprotsendilise majanduskasvuga 600 miljonit, siis ei ole enam võimalik rääkida sellest, et nemad hoiavad rahaasju korras või mingit tasakaalus eelarvet. Seda ei ole," kommenteeris EKRE esimees Martin Helme "Aktuaalsele kaamerale".

"Eelarves on mitu suurt puudust - esiteks on eelarve väga suures miinuses - 1,2 miljardit. Teiseks, me ei näe seal ühtegi struktuurset reformi, mida praegu oleks võimalik teha, arvestades, et majandus kasvab korralikult. Kolmandaks, erinevad meetmed, mida nüüd hakatakse eelarvest tegema alates palgatõusudest, jäävad selgelt alla turu keskmise. Neljadaks, elektrituru ja kõige sellega seonduvad kõikvõimalikud toetusmeetmed inimestele on olemata jne," loetles Isamaa fraktsiooni liige Sven Sester eelarve vigu.

"Haridusse investeeringud vähenevad ja loomulikult pärisleus tähendab see hariduse kvaliteedi jätkusuutlikkuse löögi alla seadmist. Loomulikult kõige nähtavam ja inimestele teada on õpetajate palgaküsimus, kus õpetajate palk on varasematest lubadustest maha hakanud jääma," sõnas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Jevgeni Ossinovski.

Valitsus avaldas neljapäeval 2022. aasta riigieelarve põhinäitajad.