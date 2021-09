Kosovo ja Serbia leppisid kokku pingete leevendamises piiril

Kosovos puhkesid eelmisel nädalal serblaste meeleavaldused albaanlaste juhitud valitsuse otsuse vastu nõuda Serbia numbrimärgiga autodele Kosovosse sisenemisel ajutise numbrimärgi paigaldamist. Serbia autojuhid pidid kasutama Kosovos 60 päeva kehtivaid trükitud numbrimärke.

See otsus tõi kaasa ka vägivalda ning NATO juhitud KFOR-i rahuvalvejõud suurendasid Kosovos piiri lähedal patrullide arvu.

Osapooled pidasid Brüsselis läbirääkimisi pingete leevendamiseks, vahendas Reuters.

"Meil on lepe. Pärast kaht päeva intensiivseid läbirääkimisi on jõutud kokkuleppele deeskaleerimises ning edasi liikumises," ütles Kosovo-Serbia vaidlusega tegelev Euroopa Liidu saadik Miroslav Lajcek.

Serbia president Aleksandar Vucic aga tõmbas tagasi lootusi laiemast läbimurdest. Serbia ei tunnusta Kosovo iseseisvust.

"Ma arvan, et kokkulepe on kodanike jaoks õiglane. Ma tahan, et me leiaksime kestvamad lahendused. See ei hõlmaks Kosovo tunnustamist," ütles Vucic Serbias pressikonverentsil.

Kokkuleppe järgi vahetavad NATO rahuvalvajad piiril Kosovo politseiüksused välja. Politseinikud lahkuvad piirilt laupäeval. Alates esmaspäevast peavad mõlemad riigid laskma paigaldada autode numbrimärkidele rahvussümbolite asemele spetsiaalsed kleepsud ning lubama inimeste vaba liikumist.

Lajceki sõnul püüab ta välja mõelda pikemaajalise lahenduse.

Kosovo kuulutas end Serbiast iseseisvaks 2008. aastal, kümme aastat pärast 13 000 elu nõudnud sõda. Kosovo elanikkonnast moodustavad 90 protsenti etnilised albaanlased.

Belgrad pole aga Kosovo iseseisvust tunnustanud. Kosovo iseseisvust tunnustavad USA, Suurbritannia ja EL. Serbia traditsiooniline liitlane Venemaa blokeerib aga Kosovo saamist ÜRO liikmeks.