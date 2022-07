Kosovo - Serbia piiril kasvasid taas pinged, Kosovos kõlas õhuhäire

Radio Free Europe/Radio Liberty vahendas, et pinged Kosovo ja Serbia piiril kasvasid päev enne seda, kui jõustuvad Kosovo valitsuse regulatsioonid Serbia numbrimärkidega autode ja isikudokumentide kontrollimise kohta.

Jerusalem Post vahendas, et Kosovo politsei teatel sulgesid nad piiril Serbiaga Bernjaki ja Jarinje piiriületuspunkti liiklusele, sest neile teedele oli üles pandud teetõkked. Teised piiriületuspunktid töötavad politsei sõnul tavapäraselt.

Politsei ei maininud oma teates õhuhäiret ning Jerusalem Posti teatel pole õhuhäire põhjus veel selge.

KFOR rahuvalvejõud teatasid et jälgivad olukorda. Õhuhäire viis elanikud paanikasse.

Kosovo ametnikud valmistuvad 1. augustist nõudma, et Kosovot külastavad serblased vahetaksid riigi külastamise ajaks oma passid ajutise isikudokumendi vastu ning asendaksid autodel Serbia numbrimärgi Kosova numbrimärgiga.

Kosovo valitsus on õigustanud Serbia numbrimärkide keeldu vastulöögina Serbia otsusele mitte lubada oma riiki Kosovo numbrimärgiga autosid.

Serbia president Aleksandar Vučić teatas, et Priština võimud kavatsevad keskööst alates kinni pidada kõik Serbia isikutunnistusega Kosovosse sisenejad ning kutsus üles Kosovo albaanlasi ja serblasi säilitama rahu.

Laupäeval pöördus Kosovo serblaste poole ka Kosovo peaminister Aljbin Kurti, seletades, et Kosovo teeb sama nagu Serbia tegi juba 11 aastat tagasi.

Serbia president Aleksandar Vučić ütles pühapäeval, et Serbia pole "Kosovoga seoses olnud kunagi nii keerulises olukorras nagu praegu".

Vučić kutsus kõiki osapooli üles säilitama rahu, kuid hoiatas, et "kui nad ei taha rahu säilitada, siis ma ütlen teile, et Serbia võidab".

Serbia poliitik Vladimir Đukanović kirjutas pühapäeval sotsiaalmeedias, et talle tundub, et "Serbiat sunnitakse alustama Balkani denatsifitseerimist". "Ma loodan, et eksin," lisas ta.

Hiljem kirjutas Đukanović: "Jumal, aita meie inimesi Kosovos ja Metohijas. Saabuv informatsioon on kohutav." Ta ei täpsustanud toimuvat.

Kosovo kuulutas end Serbiast iseseisvaks 2008. aastal, kümme aastat pärast 13 000 elu nõudnud sõda. Kosovo elanikkonnast moodustavad 90 protsenti etnilised albaanlased. Belgrad pole aga Kosovo iseseisvust tunnustanud. Kosovo iseseisvust tunnustavad USA, Suurbritannia ja EL.