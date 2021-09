Briti autoomanikud kardavad mootorikütuse tarneraskuste jätkumist

Peaminister Boris Johnson oli teinud varem avalduse selle kohta, et kütuseprobleemid on lahendumas ja sõidukiomanikud võiksid toimetada nii nagu tavaliselt, mitte kogunema järjekordadesse. Peaminister lisas, et mõistab autojuhtide kibestumist ja viha.

Briti väiketanklaid ühendava assotsiatsiooni teatel on aga rohkem kui veerandis tanklatest kütus otsas. Kokku on Suurbritannias 8300 jaama. Kriisi on tekitanud hirm, et Suurbritannias napib Brexitist tingituna paakautojuhte ja kütust ei jõuta vajalikul määral laiali vedada.