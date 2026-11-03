X!

TEHIK väljastas PPA-le terviseandmeid piisava õigusliku aluseta

Eesti
Politsei
Politsei Autor/allikas: Tauno Peit/ERR
Eesti

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus (TEHIK) tuvastas, et edastas ühel juhul politsei- ja piirivalveametile (PPA) inimese kiirabikaardi ilma piisava õigusliku aluseta. TEHIK palub eksimuse pärast vabandust ja alustab täiendavat sisekontrolli.

TEHIK-u direktor Margus Arm kinnitas, et tegemist oli inimliku üksiku eksimusega ning Eesti inimeste terviseandmed on kaitstud. TEHIK teavitab juhtumist ka inimest, kelle andmed ekslikult väljastati.

Viga avastati seoses esitatud teabenõudega, mis puudutas terviseandmete väljastamist PPA-le ja kaitsepolitseiametile (kapo) järelevalvemenetlustes. Seadus lubab terviseandmete väljastamist süüteomenetluses. TEHIK kontrollis andmete väljastamist ajavahemikul 1. jaanuarist 2025 kuni 14. oktoobrini 2026. Sel ajal väljastas TEHIK PPA-le kokku terviseandmeid 760 päringu alusel, millest vaid ühel juhul järelevalvemenetluses. Kapole sellel perioodil järelevalveks andmeid ei väljastatud. 

"See on väga kahetsusväärne juhtum ja palun selle eksimuse pärast vabandust. Töökorraldus peab aitama selliseid vigu ennetada. Sisekontrolliga tahame selgitada välja võimalikud puudused ja veenduda, et selliseid juhtumeid rohkem ei ole," ütles Arm.  

TEHIK soovib sisekontrolli kaasata ka sotsiaalministeeriumi siseauditi esindaja, et saada hinnang ka väljastpoolt asutust. 

Arm lisas, et kuna töökorraldus peab aitama ennetada ka inimlikke eksimusi, siis on soovitav kõigil tervishoiuasutustel üle vaadata, kuidas nad terviseandmete päringuid käsitlevad ja andmeid väljastavad. Inimeste terviseandmed peavad olema kaitstud sõltumata sellest, kas neid küsitakse TEHIK-ult, haiglalt või mõnelt teiselt tervishoiuasutuselt.  

Kõnealune kiirabikaart väljastati PPA-le 2025. aasta septembris. Politsei küsis seda, et hinnata, kas narkojoobes olnud inimese relvaloa kehtivuse suhtes võib esineda seadusest tulenevaid piiranguid. 

Järelkontrolli käigus jõudsid nii TEHIK kui ka PPA järeldusele, et see säte ei andnud piisavat alust inimese terviseandmete väljastamiseks ilma tema nõusolekuta.

PPA identiteedi ja staatuste büroo juhi Liis Valgu sõnul analüüsis politsei ka enda teenistuslikus kontrollis relvaloa menetluses terviseandmete kasutamise õiguspärasust.

"See konkreetne päring ei kajastunud PPA teenistuslikus kontrollis, kuna oli tehtud varasemalt. Tegemist oli relvaloa järelkontrollis tehtud päringuga, mille puhul oleks menetleja pidanud pöörduma tervishoiuasutusse ja küsima arsti hinnangut, kas esineb relvaluba välistavaid asjaolusid," ütles ta.

Valk selgitas, et politseil on õigus relvaloa kehtivuse perioodil ohumärkide ilmnemisel tervishoiuasutuselt hinnangut küsida.

"Pärast Lihula traagilist juhtumit, kus tulistajal oli kehtiv relvaluba vaatamata tõsistele vaimsetele probleemidele ja tugevatoimelistele ravimitele, hakkas politsei tegelema süsteemsema relvaomanike järelkontrolliga. Need olukorrad ei ole sagedased, ent kui relvaomanikul esinevad narkootikumidega seotud juhtumid või vaimse tervise probleemidele viitavad väljakutsed, siis küsib politsei lisaks kehtivale tervisetõendile arsti uut hinnangut. Selle eesmärk on hoida ära olukord, kus relvaomanikul on vahepeal tekkinud tervisehäire, mis võib otsesesse ohtu panna nii tema enda kui ka kellegi teise elu," selgitas Valk. 

Kehtiva tervishoiuteenuste korraldamise seadus lubab tervise infosüsteemist inimese nõusolekuta andmeid väljastada süüteo- või kohtumenetluses tõe väljaselgitamiseks. Järelevalvemenetlus üksi sellist õigust ei anna. 

Kehtiva õigusruumi täpsustamiseks on riigikogus menetluses valitsuse esitatud eelnõu, mille järgi saaks politsei kriminaalmenetluses inimese nõusolekul tema terviseandmeid koguda ja kasutada. Ilma nõusolekuta oleks andmete saamiseks arstilt või tervise infosüsteemist vaja kohtu luba. Kohus saaks loa anda ainult siis, kui andmed on kuriteo uurimiseks hädavajalikud, kuriteo raskus ja iseloom õigustavad nende saamist ning inimese privaatsust ei kahjustata põhjendamatult. 

Toimetaja: Johanna Alvin

Samal teemal

eesti raadio

UUS SAATESARI

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

17:35

Henrik Kalmet Toomas Leiuse dokist: kui halbu asju unustada, siis kaob ka hea

17:08

Tõstmise MM kulgeb Põhja-Korea lippude lehvides

17:05

Eestisse tullakse tööle varasemast ajast vähem

17:00

Ukraina ründas Jaroslavli naftatöötlemistehast Uuendatud

16:55

TEHIK väljastas PPA-le terviseandmeid piisava õigusliku aluseta

16:55

Rootsi parlament ei toetanud Ringqvisti kandidatuuri peaministriks

16:48

Tusk: Poola hoidis Kaliningradi oblasti piiril ära võimaliku provokatsiooni

16:41

Grünmann viskas kümme punkti, aga Riia kaotas eurosarjamängu

16:39

Filmiarhiivi endist kinnistut Tallinnas tahab endale kuus ostuhuvilist

16:27

Oidsalu: mulle on jäänud mulje, et kaitsevaldkonnas on jõulud

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

02.11

Küberründaja tõstis Selveri külmleti temperatuuri 50 soojakraadini Uuendatud

02.11

Draamateater müüs menulavastuste piletid veebis maha mõne minutiga

02.11

Iraan võttis leebema tooni ja naftahinnad kukkusid järsult

02.11

Sisepingetes EKKM muudab juhtimist ja koondab kolm töötajat Uuendatud

02.11

Tähtis Venemaa naftapiirkond vajub üha sügavamale võlgadesse

10:53

Raimond Kaljulaid teatas poliitikast lahkumisest Uuendatud

10:27

Ott Tänak naaseb täiskohaga sõitjana autoralli MM-sarja Uuendatud

10:15

Häkkerid blokeerivad venelastel nende Hiina autode kasutamist

17:00

Ukraina ründas Jaroslavli naftatöötlemistehast Uuendatud

07:08

USA tegi Iraanile piiratud ulatusega rünnaku

ilmateade

SPORT

17:08

Tõstmise MM kulgeb Põhja-Korea lippude lehvides

16:41

Grünmann viskas kümme punkti, aga Riia kaotas eurosarjamängu

16:00

Eesti naiskond sai teada vastased Rahvuste liigas

15:53

Tamm ja Neel pidid kaotusega leppima

loe: kultuur

17:35

Henrik Kalmet Toomas Leiuse dokist: kui halbu asju unustada, siis kaob ka hea

15:10

Eesti juurtega produtsent Umru esineb laupäeval Tallinnas klubis Mod

14:16

Galerii: lõppesid Katrin Ruusi mängufilmi "Öised rännakud" võtted

13:07

Artises toimub režissöör Andrei Zvjagintsevi retrospektiiv

loe: eeter

17:35

Henrik Kalmet Toomas Leiuse dokist: kui halbu asju unustada, siis kaob ka hea

16:15

Rene Radala: teenistuskoertele tuleb julgeolekuolukorra tõttu rolle juurde

15:02

Hobikokk: vitamiinipomm kõrvits sobib kõikide roogade sisse

14:11

Arne Merilai: riskantselt käitumine pole seniajani minu elust kadunud

Raadiouudised

15:35

Paarkümmend hoonet saab riigi toel energiatõhusamaks

15:30

Raadiouudised (03.11.2026 15:00:00)

12:45

Soome jäähokiliit juhib võitlust Venemaa eemalhoidmiseks MM-ilt

12:40

Raimond Kaljulaid lahkub poliitikast

12:35

Öösel võib tulla kuni kaks miinuskraadi

12:25

Raadiouudised (03.11.2026 12:00:00)

09:55

USA vahevalimistel käib tihe rebimine Texases ja Kansases

09:50

Maa väärtuse tõus ei too samaväärset maamaksu tõusu

09:45

Sadu liigub pärastlõunal põhjast lõuna poole

09:20

Raadiouudised (03.11.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo