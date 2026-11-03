Rootsi parlament ei toetanud Ringqvisti kandidatuuri peaministriks

Valitsuse moodustamise ülesanne läheb nüüd üle Moderaatide liidrile Ulf Kristerssonile, kes juhib praegu ajutist valitsust.

Eeldatavasti ei õnnestu ka temal valitsust moodustada. Sotsiaaldemokraatide liidril Magdalena Anderssonil ebaõnnestus valitsuse moodustamine juba varem.

Rootsis toimusid septembris üldvalimised, mille tulemusena sai vasakblokk parlamendis kolmekohalise enamuse. Uut valitsust ei ole aga siiani moodustada suudetud.

Rootsis on pikkade valitsusläbirääkimistega harjutud. Pärast 2018. aasta valimisi kestis valitsuse moodustamine 134 päeva.