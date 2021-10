Etioopia teatas ÜRO kõrgete ametnike väljasaatmisest, USA hoiatas

Etioopia valitsusele suureneb surve blokaadi tõttu Tigray piirkonnas. ÜRO on muutunud võimude suhtes üha kriitilisemaks, kuna meditsiinitarvete, toidu ja kütuse voog kriisipiirkonda on peaaegu peatatud.

ÜRO peasekretär Antonio Guterres teatas, et on taolisest otsusest šokeeritud ja väljendas kõnealuste maailmaorganisatsiooni töötajate suhtes täielikku usaldust. Guterresi veendumusel juhinduvad ametnikud erapooletusest ja nende ainsaks mureks on puuduses kannatavad inimesed.

Valge Maja mõistis neljapäeval "kõige karmimal võimalikul viisil" hukka Etioopia otsuse saata ÜRO kõrged ametnikud ähvardava humanitaarkriisi ajal riigist välja ja hoiatas sanktsioonide eest.

"Etioopia samm kõigi käimasolevate humanitaaroperatsioonidega seotud ÜRO organisatsioonide juhtkonna väljasaatmiseks on enneolematu," märkis Valge Maja eestkõneleja Jen Psaki.

"USA ei kõhkle sanktsioonide kehtestamisest neile, kes takistavad humanitaarabi jagamist," hoiatas Psaki.

USA president Joe Biden allkirjastas septembri keskpaiku täitevkorralduse, mis võimaldab kehtestada sanktsioone Etioopia Tigray relvakonflikti pooltele, kui nad ei suuda panusta lahenduse leidmisele läbirääkimiste kaudu.

Biden nimetas Etioopia põhjaosas 10 kuud kestnud sõda tragöödiaks ning ütles: "Ma olen vapustatud uudistest massiliste tapmiste, vägistamiste ja muu seksuaalse vägivalla kohta terroriseerimaks tsiviilelanikkonda."

USA administratsiooni kõrge ametnik ütles, et täitevkorraldus võimaldab rakendada sanktsioonide režiimi surve avaldamiseks konflikti pooltele, et nad istuksid läbirääkimiste lauda, ning mis puutub Eritread, et see viiks oma väed välja.

Hetkel Washington sanktsioone ei kehtesta, kuid annab endale volitused seda vajaduse korral teha.

Korraldus annab rahandusministeeriumile "vajalikud volitused" kehtestada teiste seas sanktsioonid Etioopia ja Eritrea valitsusele ning Tigray Rahvavabastusrindele (TPFL).