Emor: Keskerakond on Tallinnas sama tugev, mujal Eestis nõrgenenud

Enne kohalikke valimisi on Keskerakonna toetus Tallinnas pea sama tugev nagu eelmiste valimiste ajal, kuid mujal Eestis on positsioon märkimisväärselt nõrgenenud, selgub Kantar Emori kohalike valimiste seireuuringust.

Keskerakonna poolt hääletaks Tallinnas praegu 39,2 protsenti vastajaist, mis on vaid ligi viie protsendipunkti võrra madalam tulemus võrreldes eelmiste kohalike valimiste tulemustega, mil hääli koguti veidi üle 44 protsendi. Selle tulemusega on Keskerakond Tallinnas selge liider.

Seevastu mujal Eestis on aga Keskerakonna positsioon tuntavalt nõrgenenud – praegu annaks oma hääle neile 17,4 protsenti vastajaist, mis on ligi 10 protsendipunkti võrra madalam võrreldes nelja aasta taguse valimiste tulemiga.

Kantar Emori uuringujuhi Aivar Voogi sõnul on Keskerakond valijaid kaotanud peamiselt EKRE-le, kelle positsioon Lõuna- ja Kesk-Eestis on märkimisväärselt tugevnenud ning on seal kindlaks liidriks.

Reformierakonna toetus on jäänud eelmiste valimiste tulemustega võrreldes peaaegu samaks nii Tallinnas kui ka kogu Eestis – nende poolt hääletaks hetkel vastavalt 20,6 ja 19,6 protsenti valijaist.

Valimisliitude osa Tallinnas saab praeguste ennustuste kohaselt olema marginaalne võrreldes 2017. aasta valimiste tulemustega, hetkel valiks neid 1,4 protsenti (2017. a valis 7,4 protsenti). Kogu Eestis on nende toetajate osakaal ligi 19 protsenti.

Nii Isamaa kui ka sotside häälesaak saab olema enam-vähem sama nagu eelmine kord, näitab Emori uuring. Hetkel valiks Isamaad Tallinnas 5,5 protsenti ja kogu Eestis 5,1 protsenti ning sotse vastavalt 11,2 ja 10,1 protsenti valijaist.

Eesti 200 koguks uuringu järgi nii Tallinnas kui kogu Eestis veidi alla kümnendiku häältest.

Üle-eestiline veebiuuring toimus 15.–29. septembrini, selles osales 1681 Eesti alalist elanikku vanuses 16–84, kes plaanivad valima minna. Üle Eesti küsiti vastajailt eelistust erakondade ja valimisliitude üldise nimekirja alusel, Tallinnas küsiti lisaks eelistust valimisnimekirjade alusel, kus vastaja märkis linnaosa, kus ta hääletab, misjärel kuvati talle vastava linnaosa kõikide nimekirjade kolme esimese kandidaadi nimi.