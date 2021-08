USA ülemkohus jättis Trumpi karmi sisserändepoliitika alles

USA president Joe Bideni tühistas Trumpi administratsiooni kehtestatud migrantide kaitseprotokollid, mida nimetatakse ka Remain in Mexico poliitikaks. Bideni administratsioon leidis, et Remain in Mexico poliitika on migrantide suhtes ebaõiglane.

USA alamastme kohtud leidsid, et Bideni administratsioon ei järginud Remain in Mexico poliitika tühistamisel nõuetekohaseid menetlusi. Samuti leiti, et migrantide taotluste menetlemine USA-s võib rikkuda ka föderaalseadust.

Bideni administratsioon palus seetõttu ülemkohtul, et Trumpi ajastu poliitika lõpetataks. Kohus jäi eriarvamusele, teatas The Wall Street Journal.

"Administratsioon ei suutnud tõestada, et kaitseprotokollide tühistamine ei olnud meelevaldne ja kapriisne," teatas Ülemkohus.

Kolm liberaalset kohtunikku hääletasid vastu. Kohtunikud Stephen Breyer, Sonia Sotomayor ja Elena Kagan teatasid, et neid valitsuse taotlus rahuldas.

Remain in Mexico poliitika pole praktiliselt kasutusele olnud juba 2019. aastast. Koroonaviiruse epideemia tõttu saadetakse ebaseaduslikult riiki sisenenud migrandid rahvatervise korralduste alusel Mehhikosse tagasi.

Siiski otsustasid Texase ja Missouri osariikide kohtud taastada kaitseprotokollid. Augustis andis Texase ringkonnakohtunik Matthew Kacsmaryk välja korralduse, millega taastas Remain in Mexico poliitika.

Kacsmaryk leidis, et kaitseprotokollide tühistamine oli meelevaldne ja kapriisne.

Texas ja Missouri väitsid, et kaitseprotokollid vähendavad osariikide maksumaksjate koormust. Osariigid väitsid samuti, et kaitseprotokollid aitavad peatada piiriäärset migrantide tulva.

"Kaotades tasuta pileti USA-sse, aitab Remain in Mexico poliitika toime tulla käesoleva kriisiga lõunapiiril," teatasid osariigid.