Leedu plaanib vaktsineeritud pensionäridele anda 100 eurot

Leedu sotsiaalministeerium tegi ettepaneku, et äsja vaktsineeritud pensionärid saaksid ühekordse maksena 100 eurot.

Ministeerium koostas eelnõu, kus pakutakse 100 eurot igale 75-aastasele ja vanemale inimesele. Raha saamise tingimuseks on, et enne 1. septembrit polnud isik saanud ühtegi vaktsiinidoosi ja 1. detsembriks on saadud mõlemad süstid.

Raha makstakse välja detsembris ja aprillis. Tehakse ainult ühekordne makse.

"Ettepaneku eesmärk on julgustada raha kaudu vanemaid inimesi end viiruse vastu kaitsepookima," teatas ministeerium.

Leedus on vaktsineeritud umbes 60 protsenti elanikkonnast.