Küsitlus: populaarseim linnapeakandidaat Tallinnas on Kõlvart

Tallinna elanike seas on kõige populaarsem linnapeakandidaat Mihhail Kõlvart, keda näeks meeriametis jätkamas 40 protsenti valimisõiguslikest tallinlastest. Kõlvarti edu taga on ennekõike muust rahvusest valijad, sest eestlastest vastajate seas on populaarseimad linnapeakandidaadid Kristen Michal ja Martin Helme, selgus ERR-i tellitud Norstati küsitlusest.