TÜ kliinikumi haiglaravile pääsemiseks tuleb nüüdsest koroonaproov anda

Testimiskohustus kehtib ka päevakirurgiasse lõikusele minevatele patsientidele ja patsientidega haiglasse jäävatel saatjatel, sõltumata COVID-19 tõendi olemasolust. Testimist korraldab kliinikumi ravimeeskond.

Testimiskohustus ei laiene kuni 10-aastastele asümptomaatilistele lastele. Samuti on patsientide külastamine COVID-19 tõendiga lubatud, lisaks tuleb külastajal kanda haiglaruumides kirurgilist maski.

"Testimiskorra muudatuste eesmärk on ennetada võimalikku viiruse levikut haiglaruumides. Näeme, et haiglaravi vajavatest patsientidest kaks kolmandikku on vaktsineerimata, mistõttu on olukord haiglas sarnane eelnevatele lainetele," sõnas kliinikumi ravijuht dr Andres Kotsar.

Esmaspäevase seisuga viibib kliinikumis haiglaravil COVID-19 tõttu 59 isolatsiooni vajavat patsienti, kellest kümme vajab intensiivravi. Lisaks on haiglas patsiendid, kes enam ei vaja isoleerimist.

"Kõikide COVID-19 diagnoosiga patsientide arv kliinikumis on tänahommikuse seisuga 83 ja moodustab 14 protsenti aktiivravi haigetest," lausus ravijuht.

Kliinikumis on kasutustel kolm COVID-19 ohutaset: roheline, kollane ja punane. Ohutasemed sätestavad infektsioonikontrolli käitumisjuhised nii töötajatele, patsientidele, saatjatele kui ka üliõpilastele.

"Tulenevalt riiklikust oranžist ohutasemest ning haiglaravi vajavate COVID-19 patsientide arvu kasvust, kehtivad ka kliinikumis täiendavad infektsioonikontrolli nõuded vastavalt punasele ohutasemele," teatas Kotsar.