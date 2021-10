Kodumajapidamiste laenuportfelli maht on pea 10 miljardit eurot

Pankade laenuportfelli kvaliteet on pangaliidu hinnangul väga hea ning enam kui 60 päeva võlgu olevate laenajate osakaal laenuportfellis püsib endiselt rekordmadalal tasemel. Eluasemelaen on ligemale 200 000 majapidamises.

"Tegelikult kodumajapidamistele antavate laenude tingimustes mingeid muudatusi pole tehtud. Nõudlus on endiselt terve, pakkumist on küll vähem, see mõnevõrra olukorda reguleerib. Üldiselt näeme, et huvi on, tehinguid tehakse, aga klientide profiil kenasti võimaldab neid tehinguid teha," lausus LHV juhatuse esimees, pangaliidu juhatuse liige Kadri Kiisel.