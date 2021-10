PTA hakkab uurima jahikoerte võimalikku väärkohtlemist

Reede õhtul filmiti Rohuküla sadamas video, kus on näha Hispaania numbrimärgiga kaubikut, millesse on paigutatud üle 20 jahikoera. See tõi sotsiaalmeedias kaasa elava arutelu ja palju kriitilisi kommentaare, milles tunti muret, et jahiturismi jaoks Hiiumaale toodud koeri on sellise transpordiviisiga väärkoheldud.

Kaubikusse mahutatud koerte pärast tehti väljakutse politseile. Patrull pidas Heltermaa sadamas laevalt maha tulnud kaubiku kinni. Selgus, et kaubikus oli 22 jahikoera, lisaks kaks hispaanlast, kes koeri vedasid.

"Bussis oli kuus puuri. Suuremates puurides olid eraldi koerad ja neljas puuris oli 20 koera, viis koera ühes puuris," ütles Kärdla politseijaoskonna välijuht Marko Kallas.

Kallase sõnul kontrollis politsei, et koertel oli tagatud ventilatsioon, toit ja vesi. Edasine menetlus on juba põllumajandus- ja toiduameti teha.

Hiiumaa jahimeeste seltsi juhatuse esimees Andres Onemar ütles, et seltsi vastutada ei ole turistide koerte transport.

"Hiiumaa jahimeeste selts ei tegele jahikorraldusega. Hiiumaa jahimeeste selts ainult võimaldab oma maade peal jahti pidada ja kontrollib seda, kas jahidokumendid on korras, kontrollib ka seda, kas koertel dokumendid on olemas ja annab igale jahiseltskonnale jahisaatja, sealjuures viib läbi ka koolituse," lausus Onemar.

Seltsist öeldi, et jahiturismi vahendaja oli Eestis elav Samuele De Pizzol, kes ei soovinud ise teemat kommenteerida. Jahivälisel ajal on koerad praegu ühes Kärdlas asuvas majutuskohas koertele mõeldud osas.

Kohalik jahisaatja Tiit Värva ütles, et video põhjal tehtud kommentaarid on laimavad.

"Neil on tee peal kohad olemas, koerte hotellid, kus peatutakse, kus koertel lastakse joosta, rahulikult jalga sirutada. See on ju mõeldamatu, et nad sõidavad terve päeva sellistes oludes," ütles Värva.

Jahimehed koerte niimoodi kaubikuga läbi Euroopa vedamises eetilist probleemi ei näe.

Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasuja sõnul ei ole ta ülereguleerimise pooldaja, aga antud juhtumi valguses võiks jahiturismi teemat põhjalikumalt analüüsida.

"Antud video näeb küll halb välja. Täna tegeleb põllumajandus- ja toiduamet teemaga. Meie telefonivestlusel jäi kokkulepe, et nad hoiavad vallavalitsust ka asjadega kursis ja sealt saame edasi vaadata, millised järgmised käigud vajalikud on," lausus Tasuja.

Amet: kaubik ei vastanud nõuetele

Põllumajandus- ja toiduametist (PTA) öeldi "Aktuaalsele kaamerale", et koeri Hiiumaale vedanud kaubik ei vastanud loomakaitse seaduses kehtestatud loomade vedamise nõuetele. Amet uurib juhtumit ja läheb Hiiumaale kohale.

PTA on seni samuti näinud vaid nädalavahetusel tehtud videot. Selle põhjal võib aga öelda, et koeri oli kaubikusse tuubitud liiga palju.

"See kaubik kindlasti ei vasta nõuetele, loomi oli liiga palju. Kõige olulisem on see, et loom oleks loomulikus asendis ja ta saaks liikuda puuris," ütles PTA peaspetsialist Darja Trohhatšova.

Kaubikul peab olema Hispaanias väljastatud vastavustõend, milles mustvalgel lubatud loomade arv, ütles põllumajandus- ja toiduamet. Ametnikud lähevad Hiiumaale kontrollima koerte tervist ja dokumente ning vaktsineeritust näiteks marutaudi vastu. Praegu ei ütle PTA veel, kes võimalike rikkumiste eest vastutab.

"Selle vastutaja kohta mul on raske praegu öelda, kuna me ei tea praegu isikuid. Kindlasti vastutus on igal isikul, kes on kuidagi selle juhtumiga seotud," lausus Trohhatšova.

Eesti jahimeeste seltsi juht Tõnis Korts ütles, et praegu on Eestis välja antud 800 jahiluba välisriikide kodanikele, neist kolmandik väikeulukite, sealhulgas lindude jahtimiseks. Siinne korraldaja peaks juhtima külaliste tähelepanu rikkumistele ja seejärel neist teavitama.

PTA ütles, et neil pole andmeid varem jahiturismi korraldamisel tehtud rikkumiste kohta.