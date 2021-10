Õpetajate päeva traditsioonid on igal pool isemoodi

Eesti üldhariduskoolide aulates, klassides ja õpetajate tubades tähistati teisipäeval õpetajate päeva. Õpetajate meeles pidamiseks on koolides kindlad traditsioonid, kuid igal pool tehakse siiski pisut isemoodi ja eriliselt.

Paide Gümnaasiumis oli teisipäeval peaaegu tavapärane õppepäev, ainult selle vahega, et tunnid olid pisut lühemad ja õpetaja asemel seisis klassi ees mõni vanem õpilane. Nii oli see ka kümnenda klassi ühiskonnaõpetuse tunnis.

"Me võtame pigem vabamalt seda, me ei võta nii tõsiselt, aga samas me ikkagi räägime ühiskonnast," rääkis kooli abiturient Iris Arnold, kes asendas ühiskonnaõpetuse õpetajat.

Õpilaste sõnul on ka õpetajarollis abiturient õpetaja ning temasse tuleb suhtuda vastavalt.

"Tundides me ei viska nalja, me ikkagi õpime. Igas tunnis on erinevad üleasanded, nagu tavaliselt," rääkis 10. klassi õpilane Karmen Danjuk.

Õpetajate päeval direktorit asendanud abiturient Märten Viitmaa sõnul annab õpetajate päev kogemuse, kuidas teisi õpetada.

"Ehk siis see võib-olla ongi viis, kuidas rohkem õppida. Sest et nagu me teame, siis teisi õpetades sa õpid tegelikult ise kõige rohkem," sõnas ta.

Päev oli sisustatud ka kooli õpetajatele, kes otsisid vastuseid viktoriiniküsimustele ja väljapääsu põgenemistoast.

Kooli õppenõustaja Heidi Antonsi sõnul õpetajate päeval süda töö pärast ei valuta. "Meil on nii asjalikud noored kes seal on kõik üle võtnud ja mulle tundus küll, et kõik sujus väga hästi," rääkis ta.