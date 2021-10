Mali kutsus seoses Macroni kriitikaga välja Prantsuse suursaadiku

Pinged Prantsusmaa ja selle endise koloonia vahel, kuhu Pariis 2013. aastal saatis oma sõjaväe appi džihadistidega võitlema, on olnud suured sestsaadik, kui ilmnes, et Mali on pidanud kõnelusi Vene palgasõduritega.

Teisipäeval kutsus Macron Mali valitsevaid sõjaväelasi üles taastama riigi võimu suurtel maa-aladel, mis on džihadistidele loovutatud.

"Prantsuse armee ülesanne ei ole teha ära Mali riigi tegemata tööd, kui nii võib öelda," ütles ta Prantsuse meediale.

Hiljem samal päeval teatas Mali välisministeerium, et välisminister Abdoulaye Diop kutsus välja Prantsusmaa suursaadiku, et teavitada teda Mali valitsuse "nördimusest" Macroni kommentaaride suhtes.

"Minister ärgitas Prantsuse ametivõime näitama üles vaoshoitust ja vältima hinnanguid," seisis avalduses, milles lisati, et Mali soovib "vastastikusel lugupidamisel põhinevat konstruktiivset lähenemist".

Prantsusmaa sekkus sõjaliselt Malis pärast seda, kui džihadistid selle põhjaosa 2012. aastal oma kontrolli alla võtsid ning on sestsaadik lähetanud Saheli piirkonda mässulistega võitlema tuhandeid sõdureid.

Möödunud kuul ilmnes, et Malit valitsevad sõjaväelased on lähedal tuhande Vene erasõjafirma Wagner palgasõduri värbamisele, vihastades sellega Prantsusmaad.

Prantsuse valitsus on öelnud, et vägede plaanitavast vähendamisest hoolimata on see pühendunud võitlusele džihadismi vastu Sahelis.