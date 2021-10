Paavst: Prantsuse vaimulike pedofiiliaskandaal tekitab kurbust ja häbi

Paavst Franciscus ütles, et Prantsusmaa katoliku kiriku vaimulike pedofiiliaskandaal tekitab kurbust, valu ja häbi.

Prantsusmaal avaldas sõltumatu komisjon sel nädalal 2500-leheküljelise raporti, mis paljastab laste seksuaalse kuritarvitamise riigi katoliku kirikus 70 aasta jooksul, vahendas Deutsche Welle.

Raporti andmetel on Prantsuse katoliku kirikuga seotud 3000 vaimulikku ning ilmikut kuritarvitanud umbes 330 000 last. Hinnanguliselt 216 000 neist on vaimulike ohvrid.

Komisjoni president Jean-Marc Sauve ütles pressikonverentsil, et katoliku kiriku suhtumine ohvritesse on olnud "sügav ja julm ükskõiksus".

Raport märgib, et katoliku kirik on pere ja sõprade järel keskkond, kus esineb kõige rohkem seksuaalset vägivalda.

Paavst Franciscus nimetas raporti tulemusi kurvastavaks. Paavst ütles, et teda teeb kurvaks see, et Prantsuse katoliku kirik pole suutnud kaitsta lapsi vaimulike kuritarvituste eest.

"Ma soovin väljendada ohvritele mu kurbust ja valu trauma pärast, mida nad on kannatanud. Samuti mu häbi, meie häbi, minu häbi kiriku suutmatuse pärast seada nad oma murede keskmesse," ütles paavst.

Ta kutsus Prantsusmaa katoliiklasi üles võtma vastutust selle eest, et kirik oleks kõigi jaoks turvaline paik.

Paavst kutsus vaimulikkonda ka tagama seda, et kuritarvitamised ei korduks.