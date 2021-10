Tartu valimisdebatt: Süku asukoht tekitas tulise vaidluse

Urmas Klaas (Reformierakond) ütles, et Süku on objekt, mida vajab lisaks Tartule terve Lõuna-Eesti ning see on olnud ka üks ankurobjekte Tartu arengudokumentides.

Kriitikale, et keskparki ehitatakse haljasalade asemele tohutu maja, vastas Klaas, et pargi territooriumist võtab hoone enda alla napilt poole. Samuti on linnale kuulub pargiala tema hinnangul parim koht Süku jaoks, sest mõni teine väljapakutud paik, näiteks Sadamateatri ala või Holmi kvartal, on kas era- või riigiomand.

Kristina Kallas (Eesti 200) märkis, et nemad Sükut keskpargis ei toeta. "Olen nõus, et linnasüda peab olema elus, aga mis on arusaamatu, miks seda ei saa teha nii, et inimesed saavad pargis roheala nautida. Jah, see on praegu räämas, aga inimesed tahavad aega veeta rohealal," lausus ta, ja lisas, et Süku kui sellise vastu kindlasti Eesti 200 ei ole, sest Tartu vajab hädasti arhitektuurset pärli, kus on koos raamatukogu ja kunstimuuseum.

Tõnis Lukase (Isamaa) sõnul võiks Süku asukohana kaaluda nii keskparki kui ka Emajõe kallast. "Isamaa ei ole kesklinna hoonete rajamise vastu. /.../ Kui teha seda teha maitsekalt ja väiksema mahuga (kui kavandatud), siis sobib kesklinna küll, sest ega kesklinn ei pea olema heinamaa," lausus ta.

Lemmit Kaplinski sõnul on Süku plaani kriitikud hoone suurusega meelega liialdanud ning ka linnaelanike kaasamata jätmise väide on kummaline. "Me oleme asukohta arutanud kolme-nelja volikogu koosseisu ajal ja viinud seda protsessi läbi nii demokraatlikult kui võimalik," lausus ta.

Loone Otsa sõnul peaks linnaelanike eelistuse teadasaamiseks korraldama rahvaküsitluse, kuid kuivõrd tema hinnangul vastaks enamik inimesi keskpargi kohta ei, siis ei julge võimulolijad ka taolist küsitlust läbi viia. Ots märkis, et Tartu vajab esteetiliselt kutsuvat kultuurikeskust, mis suudaks välimuselt ja sisemuselt võistelda kaubanduskeskustega.

Johanna Maria Tõugu Eestimaa Rohelistest ütles, et kultuurikeskuse peaks südalinnast eemale ehitama või vähemalt kaaluma hoone mahu vähendamist. Tõugu tõi asukoha alternatiividena välja Annelinna ja Sadamateatri piirkonna.

Indrek Särg (Keskerakond) märkis samuti, et keskpargi täisehitamise vältimine peaks olema iga tartlase ülesanne. Särje sõnul saaks kultuurikeskuse ehitada südamerahuga teisele poole Emajõge.

Lisaks Sükule arutati saates linnaruumi, valglinnastumise, rattateede, autoliikluse ja poliitilise valitsemise üle.