Hiina kommunistlik partei suurendab kontrolli riigipankade üle

Hiina president Xi Jinping alustas eelmisel aastal kampaaniat, kus hakati piirama kodumaiste tehnoloogiahiiglaste mõjuvõimu. Nüüd tahab kompartei tugevdada kontrolli ka finantssektoris.

Valitsus kontrollib, kas Hiina riigipangad on eraettevõtete suhtes liiga "sõbralikud", eriti nende ettevõtete suhtes, mis kaotasid hiljuti Pekingi soosingu. Need ettevõtted on näiteks kinnisvarahiiglane Evergrande, sõidujagamise ettevõte Didi Global ja finantstehnoloogia ettevõte Ant, vahendas The Wall Street Journal.

Oktoobris alustasid kompartei regulaatorid 25 riigipanga uurimist.

"Regulaatorid vaatavad läbi pankade laenu- ja investeerimisdokumente. Uuritakse riigiasutuste seoseid erafirmadega. Isikuid, keda kahtlustatakse ebasobivates tehingutes, neid võib oodata ametlik süüdistus. Karistada võivad saada terved asutused, "ütlesid asjaga kursis inimesed ajalehele The Wall Street Journal.

"25 institutsiooni uurimise eest vastutavad inspektorid otsivad põhjalikult kõiki poliitilisi kõrvalekaldeid," ütles kompartei korruptsioonivastase osakonna juht Zhao Leji.

Hiina kinnisvarasektoris põhjustavad segadust suure võlakoormusega ehitusfirmad. Peking tahab seetõttu riigis karmistada finantsilist järelevalvet. Kompartei karm lähenemine võib aga Hiina majanduskasvu veelgi kärpida.

Analüütikute sõnul piiravad juba paljud pangad erasektori firmadele laenuandmist.

"Erasektori majandustegevuse aeglustumine tekitab ebakindlust. Ilma laenamiseta ei saavuta Peking ka oma majanduskasvu eesmärki," ütles Pekingi ülikooli majandusprofessor Michael Pettis.

Hiinas on korruptsioonivastased uuringud tihti hägused. Tegemist on sageli poliitilise võimuvõitlusega, kus partei ametnikud eemaldavad oma poliitilisi rivaale. Xi Jinping tahab toetusbaasi veelgi laiendada.

Finantssektor on Hiina asepresidendi Wang Qishani võimubaas. 1990. aastatel oli ta ühe suurima riigipanga juht. Viimastel aastatel edutas Wang oma lähedasi kaasvõitlejaid riigipankades tähtsatele ametikohtadele.

Wangi poliitiline mõju väheneb. Hiljuti esitati korruptsioonisüüdistusi tema lähedasele kaastöötajale.