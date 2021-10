Järgmine NATO tippkohtumine on 2022. aasta juunis Madridis

"Me seisame silmitsi ajaloolise hetkega NATO jaoks," ütles Sanchez.

Hispaania peaministri sõnul loodab ta, et tippkohtumine garanteerib ja tugevdab ühtsust ja ühtekuuluvust NATO-s ning aitab ühendusel koostada ajakohastatud strateegia alliansi ees seisvate (julgeoleku)probleemide lahendamiseks.

Juuni tippkohtumisel on üks peamisi ülesandeid vaadata üle ja kaasajastada NATO strateegia, mida viimati tehti 2010. aastal. See on vajalik seismaks silmitsi julgeolekuväljakutsetega, lisas Sanchez.

"Me näeme kasvavat strateegilist konkurentsi, palju agressiivsemat Venemaa käitumist ning Hiinat kasutamas oma majanduslikku ja sõjalist jõudu teiste hirmutamiseks," ütles Stoltenberg.

Ta viitas ka ebastabiilsusele ja ohtudele Lähis-Idas, Põhja-Aafrikas ja Saheli piirkonnas.

Eelmisel NATO tippkohtumisel tänavu juunis Brüsselis seadsid alliansi juhid oma "punased jooned" Venemaa suhtes ning otsustasid tegutseda ühiselt Hiina jõupingutuste suhtes kinnitada kanda Euroopas.