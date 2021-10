Georgieva koht IMF-i tegevjuhina sattus Hiina-afääri tõttu ohtu

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) lubas reedel peatselt otsustada, kas organisatsiooni tegevjuht Kristalina Georgieva võib oma ametikohal jätkata. Advokaadibüroo korraldatud uurimine näitas, et Georgieva manipuleeris andmetega Hiina kasuks, kui ta oli tähtsal ametikohal Maailmapangas.

IMF-i täitevnõukogu ütles pärast reedest kohtumist, et on teinud juhtumi hindamisel "märkimisväärseid edusamme", kuid soovib saada rohkem selgitavaid üksikasju, et viia selle küsimuse arutamine peatselt lõpule.

Indeks Doing Business järjestab riike äriregulatsioonide ja majandusreformide alusel ning investeeringute meelitamiseks on riigid huvitatud pingereas kõrge koha saavutamisest.

Läbi viidud uurimise kohaselt kurtis Peking oma 78. koha pärast 2017. aasta hinnangus ning järgmise aasta raport näidanuks Hiina jätkuvat langust.

Viimastel nädalatel enne uue hinnangu avaldamist oktoobris 2017 palusid Maailmapanga toonane president Jim Kim ja tegevjuht Georgieva töötajatel otsida võimalusi Hiinaga seotud metoodika ajakohastamiseks, leiti advokaadibüroo WilmerHale teostatud uuringus.

Kim arutas Hiina kohta paremusjärjestuses pettunud Hiina tippametnikega, misjärel tõstatasid tema abid küsimuse, kuidas seda parandada, kinnitas Maailmapanga edastatud kokkuvõte uuringust.

Uuringuraporti kohaselt sõitles Georgieva Maailmapanga vanemametnikku, kes "ei suutnud hinnata Doing Business tähtsust Hiina jaoks". Pärast muudatuste sisseviimist olevat aga Georgieva teda tänanud panuse eest multilateralismi tagamisse.

Hiljem külastas Georgieva aruande vastutavat juhti tema kodus ning tänas "probleemi lahendamise eest".

Sel ajal Maailmapanga peaökonomistina tegutsenud Nobeli preemia laureaat Paul Romer astus jaanuaris 2018 tagasi, öeldes ajakirjanikele, et pingereastamise metoodika muutus töö käigus, mis jättis mulje, et tulemusi mõjutasid poliitilised kaalutlused, eriti Tšiili puhul.

Toona eitas Maailmapank poliitilise mõju võimalikkust järjekindlalt.