USA föderaalkohus taastas Texase abordikeelu

Texase abordiseadus keelab abordid peale kuuendat rasedusnädalat. Seadus annab kõigile õiguse minna kohtusse inimeste vastu, kes on mingil viisil aidanud kaasa abordi tegemisele, vahendab BBC.

Seaduse kohaselt pole hilisem Texases abort lubatud isegi siis, kui rasedus sai alguse intsesti või vägistamise tagajärjel.

Kolmapäeval otsustas kohtunik Robert Pitman tõkestada keelu rakendamise ajal, mil selle legaalsus föderaaltasandil on kahtluse all.

Texase ametnikud esitasid apellatsiooni New Orleansis asuvale apellatsioonikohtule, mis otsustas abordikeelu peatamise tühistada.

Mitmed kliinikud Texase osariigis jätkasid peale komapäevast otsust abortide pakkumist peale kuue nädala piirangut. Õigusekspertide sõnul võivad kliinikuid ka vahepealsel mõne päeva pikkusel perioodil tehtud abortide eest tabada õiguslikud tagajärjed.

Mitmed naised on abordikeelu kehtimise ajal läinud aborti tegema teistesse osariikidesse, kus see on legaalne.