ERR USA-s: ülemkohus otsustab lähiajal abordiõiguse üle

USA ülemkohus peaks lähiajal otsustama ajaloolise Roe vs Wade lahendi saatuse. 1973. aasta kohtuotsusega seadustati abort kogu riigis, kuid nüüd valmistuvad osariigid selle kadumiseks. Pereplaneerimiseksperdid ennustavad, et nendes osariikides, kus abort jääb seaduslikuks, kasvab patsientide arv märkimisväärselt.

Kaks korda kuus algab doktor Sarah Traxleri tööpäev lennuga Minnesota osariigist Lõuna-Dakotasse. Maandudes ootab Traxlerit turvamees, kes sõidutab ta osariigi ainsasse abordikliinikusse.

"Ma arvan, et patsiendid ohverdavad rohkem kui mina. Nad jätavad maha lapsed, lahkuvad töölt, kaotavad palgas, peavad leidma reisiraha," ütles Traxler.

Kliiniku töötajate sõnul peavad nad lootma teiste osariikide arstidele, sest kohalikud kardavad ahistamist.

"Selle olukorra on tekitanud osariigi õhustik, mis on ebasõbralik ja tekitab inimestes hirmu siin töötada ja otsida abi, millele neil on õigus," ütles Lõuna-Dakota abordikliiniku õde.

Lõuna-Dakota on üks 26 osariigist, kus abort muudetakse tõenäoliselt ebaseaduslikuks, kui ülemkohus otsustab taganeda ajaloolisest Roe vs Wade'i otsusest. Doktor Traxleri koduosariik Minnesota jääks omamoodi üksikuks saareks, sest abordiõigus on seal kaitstud.

"Arvame, et Minnesotasse võib tulla aborti tegema 25 protsenti rohkem inimesi, aga seda on keeruline ennustada. Oleme juba mõnda aega töötanud erinevate mudelite kallal, et olukorras selgusele jõuda. Võib juhtuda, et seetõttu muutub abordile ligipääs raskemaks ka meie osariigi inimestele," rääkis Planned Parenthoodi pereplaneerimiskeskuse president Sarah Stoesz.

Ülemkohus peaks otsuse langetama lähiajal ja analüütikute hinnangul on pigem tõenäoline, et Roe vs Wade kukub, kuigi viimasel ajal on hakatud rääkima ka võimalikust kompromisslahendist.

Loyola Marymounti ülikooli õigusprofessori Jessica Levinsoni sõnul on väike võimalus, et ülemkohtunikud jätavad üleriikliku abordiõiguse alles, kuid samal ajal lubavad osariikidel kehtestada märkimisväärseid piiranguid. Levinson rõhutas, et see aitaks tulevikus ära hoida kohtuvaidlusi osariikide vahel, kelle seadused on erinevad.

Näiteks on osariike, kes ei soovi ainult osariigi sees aborte keelata, vaid keelata ka elanikel selleks teistesse osariikidesse reisida," selgitas ta.

Juhul, kui üleriigiline abordiõigus säiliks, oleks Levinsoni kinnitusel selliste keeldude rakendamine võimatu.