Merkeli sõnul peaksid Venemaa ja Hiina survestama Iraani kõnelustele naasma

Merkeli sõnul ei olnud Iraani tuumalepe ideaalne, kuid siiski parem praegusest olukorrast, kus Iraani tuumarelvaprogrammi miski ei takista. Merkel tuletas meelde, et praegune USA valitsus on valmis taas pidama kinni tuumaleppest, millest eelmine president Donald Trump taganes. Tõrkuva Iraani leppe juurde tagasitoomiseks aga ainult USA tahtest ei piisa.

"Aga iga päev rikastatakse rohkem uraani ja see on kriitiline olukord, millest me peame rääkima 3+3 kõnelustel. Ma näen siin ka Venemaa ja Hiina vastutust, kuna Iraani tuumalepe ei täida enam rolli, milleks ta mõeldud oli. Olukord on väga keeruline, ees ootavad selle leppe seisukohalt väga otsustavad nädalad," lausus Merkel.