Minister: Iisrael jätab endale õiguse Iraani vastu jõudu kasutada

"USA välisminister Antony Blinken ja mina oleme holokaustis ellujäänute pojad. Me teame, et on hetki, kui riigid peavad kasutama jõudu, et kaitsta maailma kurja eest," lausus ühisel pressikonverentsil Washingtonis Iisraeli välisminister Yair Lapid.

"Iisrael jätab endale õiguse igal hetkel ja igal viisil tegutseda," lisas Lapid.

Blinken omakorda märkis, et Ühendriikidel on teisi võimalusi, kui diplomaatiaga Iraani tuumaprogrammi osas edu ei saavutata.

Ta kinnitas, et loodab läbirääkimiste edule, kuid iga päevaga jääb "hoovõturada aina lühemaks".

Iraani-teemalistel kõnelustel Washingtonis osalesid ka Araabia Ühendemiraadid, kes jagavad muret Teherani pärast.

Blinken kordas president Joe Bideni pakkumist naasta 2015. aasta tuumaleppesse, millest viis Ühendriigid välja eelmine riigipea Donald Trump.

"Me oleme ühtsed eelduses, et Iraanil ei tohi lubada tuumarelva omandada," lausus Blinken.