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Kriitikud näevad USA ja Saudi Araabia tuumaleppes julgeolekuriske

Välismaa
Foto: SCANPIX/Ezra Acayan/Pool via REUTERS
Välismaa

USA ja Saudi Araabia sõlmisid tsiviilotstarbelise tuumaenergia koostööleppe, mille eesmärk on aidata kuningriigil rajada oma esimene tuumaenergiaprogramm. Kriitikud hoiatavad aga, et lepe võib suurendada julgeolekuriske ja anda tõuke uuele tuumarelvastumise võidujooksule.

Saudi Araabia on juba aastaid soovinud rajada tsiviilotstarbelist tuumaenergiaprogrammi, et vähendada sõltuvust fossiilkütustest ja suunata rohkem naftat ekspordiks.

"Me ei tea veel kuigi palju üksikasju, kuid Saudi Araabia on aastaid püüdnud veenda Ameerika Ühendriike aitama laiendada oma tuumaprogrammi," nentis Associated Pressi Lähis-Ida korrespondent Jon Gambrell. "See on tekitanud muret, sest saudid on öelnud, et soovivad uraani rikastada. Just nii on võimalik valmistada tuumarelva."

USA välisministri Marco Rubio sõnul sisaldab kokkulepe kaitsemeetmeid, mis välistavad tsiviilotstarbelise tuumaprogrammi kasvamise relvaprogrammiks. Saudi Araabia on varem teatanud, et kaaluks tuumarelva arendamist üksnes juhul, kui seda teeks Iraan.

"Võin kinnitada, et iga tsiviiltuumaenergia kokkulepe, mille sõlmime ükskõik millise riigiga, sisaldab kaitsemeetmeid, mis välistavad selle kasutamise tuumarelvaprogrammi jaoks," sõnas Rubio. "Üks parimaid selliseid kaitsemeetmeid on tagada, et projekti elluviimises osalevad Ameerika tehnoloogia ja Ameerika ettevõtted."

Iisraeli endine peaminister Naftali Bennett hoiatas, et iga samm, mis võimaldab Saudi Araabial arendada tuumavõimekust, võib vallandada piirkondliku tuumarelvastumise võidujooksu.

"Keegi ei suuda ennustada, milline näeb Lähis-Ida välja kümne või 20 aasta pärast," tõdes Bennett. "Seetõttu vajame piirkonnas vähem tsentrifuuge, mitte rohkem. See on järjekordne diplomaatiline läbikukkumine, mis toob esile ühe keskse probleemi: Iisrael kaotab üha enam võimalust mõjutada omaenda tulevikku."

Ka kriitikute hinnangul võib Saudi Araabiale jäetud paindlikkus tulevikus suurendada julgeolekuriske.

"USA on seni mänginud keskset rolli nende reeglite ja pretsedentide kujundamisel," märkis Rahvusvahelise Strateegiliste Uuringute Instituudi ekspert Alex Bollfrass. "Kui USA hakkab nüüd tuumatehnoloogia ekspordile kehtestatud piiranguid leevendama, siis miks peaksid Venemaa, Hiina või teised tuumatehnoloogia eksportijad end vanade reeglitega seotuks pidama?"

Pärast kriitikat kirjutas USA president Donald Trump sotsiaalmeedias, et tsiviilotstarbeline tuumaleping ei luba tuumamaterjali rikastamist. Samuti teatas ta, et kokkulepe jõustub üksnes juhul, kui Saudi Araabia normaliseerib suhted Iisraeliga, seades ekspertide hinnangul sellega leppe tuleviku küsimärgi alla.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

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