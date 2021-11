Iisraeli välisminister sõitis Iraani tuumakõneluste eel Euroopasse

Iisraeli välisminister Yair Lapid sõitis pühapäeval Euroopasse, et pidada Briti ja Prantsuse liidritega kõnelusi enne, kui Viinis taasalustatakse kõnelusi 2015. aasta Iraani tuumaleppe elustamise üle.

Lapid kohtub esmaspäeval Londonis Briti peaministri Boris Johnsoni ja välisminister Liz Trussiga. Teisipäeval on tal kavas kohtuda Pariisis Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga.

"Läbirääkimised leppe ülejäänud partnerite – Iraani, Hiina, Venemaa, Saksamaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi – vahel algavad uuesti esmaspäeval," ütles Euroopa diplomaat pühapäeval.

Ka USA saadab delegatsiooni, mida juhib Washingtoni Iraani eriesindaja Rob Malley, kes osaleb kõnelustel kaudselt.

Iisraeli eelmine peaminister Benjamin Netanyahu oli üks Iraani tuumaleppe kõige ägedamaid kritiseerijaid.

Kokkuleppega, mida tuntakse kõikehõlmava ühtse tegevuskava ehk JCPOA nime all, kehtestati Iraani tuumaprogrammile ranged piirangud vastutasuks mõnede sanktsioonide tühistamise eest.

Netanyahu mantlipärija Naftali Bennett on samuti avaldanud muret tuumaleppe elustamise pärast.

"Iisrael on väga mures tahte pärast tühistada sanktsioonid ja lubada miljardite voolamist Iraani, seda vastutasuks ebapiisavate piirangute eest tuumaprogrammile," ütles pühapäeval Bennett.

"See on sõnum, mida me edastame igal viisil, nii ameeriklastele kui ka teistele riikidele, kes peavad Iraaniga läbirääkimisi. Välisminister edastab sama sõnumi oma kohtumistel Londonis ja Pariisis järgmisel nädalal," lausus Bennett.

Netanyahu avaldas rõõmu, kui USA eelmine president Donald Trump viis Ühendriigid 2018. aastal leppest ühepoolselt välja ja taaskehtestas islamivabariigile sanktsioonid.

Aasta hiljem hakkas Iraan vastumeetmeid rakendama, loobudes mõningatest leppega võetud kohustustest, näiteks rikkudes rikastatud uraani varude kokkuleppes sätestatud piirmäärasid.

Trumpi ametijärglane Joe Biden on öelnud, et soovib USA naasmist kokkuleppesse, kuid Washington süüdistab Iraani venitamises ja "radikaalsete" nõudmiste esitamises.