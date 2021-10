Merits: kolmandate vaktsiinidooside tegemine eakatele on liiga aeglane

"Ma olen mõnevõrra pettunud, et neid ei ole juba laialdaselt tehtud. Ma oleks lootnud, et selle ja järgmise nädala jooksul oleks kõik soovijad vanuses 70+ kolmanda doosi juba kätte saanud. Ma ei saa aru, miks seda tehtud pole," rääkis Merits.

Ta lisas, et kolmas doos toimib väga kiiresti ja seeläbi väheneb ka koormus haiglaravile.

"Kui ma kalendrit õigesti loen, siis kahe nädala pärast on koolivaheaeg ja see toob kaasa oma vanemate ja vanavanemate külastamise. Aga nakkus on praegu laialdaselt levinud just koolilaste seas. Pole raske ette arvata, millised tagajärjed võivad sel olla."

Merits lisas, et kolmandate dooside vajadusel ei ole kõigil, vaid inimestel vanuses üle 50-nda eluaasta.

"Haiglasse sattumine vaktsineeritute seas suureneb alates 50-ndast eluaastast. Iisraeli värsked andmed näitavad, et pärast kolmandat doosi langeb selles grupis nakatumine viis korda, haigestumine 11 korda ja raske haigestumine 20 korda."

Merits märkis, et tõenäosus, et inimesel õnnestub nii viirusest kui ka vaktsineerimisest mõlemast eemale hoiduda, on väga väike.

"Paljud arvavad ekslikult, et nad ei tohi vaktsineerida oma tervise tõttu. Aga neid inimesi on tegelikult väga vähe. Mõnikümmend ehk. Enamik põhjusi, mis tuuakse, on hoopis sellised põhjused, miks just peaks kohe vaktsineerima minema."