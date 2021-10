Julgeolekunõunik: president on hästi ette valmistatud

President Alar Karis on oma välis- ja julgeolekupoliitiliseks rolliks ette valmistatud ning lähiaja kohtumised tugevdavad valmisolekut veelgi, kinnitas presidendi julgeolekunõunik Liis Mure.

"Ta on juba päris heas vormis. Ta on kohtunud kaitseministri ja kaitseväe juhatajaga, külastanud 1. Jalaväepataljoni ning kohtunud meie liitlastega Tapal," rääkis Mure esmaspäeval Karise ametisse astumise tseremoonia ülekandes ERR-ile.

Nõunik lisas, et plaanis on ka president Karise kohtumised NATO-s ja Euroopa Liidus. "Saame kiiresti järje peale," kinnitas ta.

Mure rääkis ka, et Karis tunnetab oma rolli rahvusvahelises suhtluses, peab tähtsaks suhteid meie regiooni oluliste riikidega ning samuti üleatlandiliste suhete tugevdamist.

"Usun, et näeme teda ka selles vallas aktiivselt toimetamas," ütles julgeolekunõunik.

Karis kinnitas esmaspäeval riigikogus oma ametisse astumise järel peetud kõnes, et Eesti välissuhtlus jääb hoolimata konfliktsemaks muutunud rahvusvahelisest poliitikast kindlaks. "Me teame, mida me vajame: tugevat ja üksmeelset Euroopat, raudkindlat Atlandi-ülest koostööd," rääkis president.

Karise sõnul on Eesti jaoks oluline suhtlemine kõigi naabritega. "Just kõigi naabritega, sest mõnega räägime ühisest tegutsemisest Euroopa Liidus, mõnega ühistest kaitseplaanidest, mõnega Eestis edukaks osutunud õigusriigi reformidest ja mõnega ühistegevusest Peipsi järve keskkonna kaitsel, kultuurikoostööst või transpordiühenduste kaasajastamisest," rääkis ta.

"Keerulistes olukordades ei pea Eesti üksinda lahendusi otsima, meie kõrval seisavad kindlalt liitlased. Häid suhteid kõigi liitlastega tuleb hoida, need ei sünni ega säili iseenesest," lisas president oma kõnes.