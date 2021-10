Taliban kutsus NATO-t keskenduma diplomaatiale

Meediakanal vahendas

"NATO peasekretär Jens Stoltenberg võib mõnda aega tunda seal kaotusvalu ja rääkida ebaõnnestumisest Afganistanis, kuid NATO peab mõistma, et rünnakute aeg on möödas ja on vaja minna diplomaatia teed," edastas meediakanal Ariana News Talibani teabe- ja kultuuriministri asetäitja Zabihullah Mujahidi avaldust.

"Ühtlasi ei luba Taliban kunagi maailma suurriikidel, sealhulgas Hiinal ja Ühendriikidel, kasutada Afganistani puhversõja platvormina," kinnitas Mujahid.

ÜRO peasekretär Antonio Guterres sarjas esmaspäeval Talibani antud, aga samas ka murtud lubadusi naistele ja tüdrukutele.

Guterres kutsus samas maailma taaskord üles eraldama Afganistanile abiraha, et vältida selle täielikku majanduslikku kokkuvarisemist.

"Olen eriti mures, kui näen Talibani poolt Afganistani naistele ja tüdrukutele antud lubaduste murdmist. Ma palun tungivalt Talibani, et nad neid lubadusi täidaksid, mis tulenevad rahvusvahelistest inimõigustest ja humanitaarõigusest," rääkis Guterres ajakirjanikele.

Talibani delegatsioon kohtub Euroopa Liidu esindajatega teisipäeval Dohas. Sellest teavitas talibite välisministri kohusetäitja Amir Khan Muttaqi päev pärast Ameerika Ühendriikide delegatsiooniga peetud otsekohtumist.

"Homme kohtume EL-i esindajatega. Meil on olnud positiivseid kokkusaamisi teiste riikide esindajatega," lausus Muttaqi esmaspäeval üritusel, mille korraldas Katari pealinnas paiknev konfliktide ja humanitaaruuringute keskus.

"Me soovime positiivseid suhteid kogu maailmaga. Me usume tasakaalustatud rahvusvahelistesse suhetesse. Me usume, et seesugused tasakaalustatud suhted võivad päästa Afganistani ebastabiilsuse eest," märkis Muttaqi.

"Head suhted Afganistaniga on kõigile kasulikud," avaldas Muttaqi arvamust.