Korobeinik: krüptofirmade eelnõu võidakse siduda rahandusministri usaldushääletusega

Ruuben Kaalep, kelle 594 parandusettepanekust puudutab krüptoraha vaid neli ning ülejäänud on seotud busside sõiduplaaniga, tunnistab, et tema eesmärk on eelnõu vastuvõtmist takistada.

"Opositsiooni üks töövahendeid ongi selline mahukate muudatusettepanekute esitamine. See on mitmel korral sel aastal leidnud kinnitust, et see on üks viis, kuidas tuua opositsioon ja koalitsioon laua taha kokku kompromisse otsima," rääkis Kaalep "Aktuaalsele kaamerale".

Kaalepi sõnul on eelnõu kasulik vaid pankade kartellile.

"See eelnõu on ohtlik eelnõu, mis teeb sisuliselt võimatuks väikeettevõtjatel ja idufirmadel krüptoraha kasutamise oma tehingutes, kuna see seab neile äärmiselt suured piirangud ja kõrged nõuded alates kõrgetest riigilõivudest kuni varjatud käibemaksu sisseviimise meetoditeni," selgitas ta.

Riigikogu rahanduskomisjon arutab esmaspäeval, mida eelnõuga peale hakata. Komisjoni juhi, keskerakondlase Andrei Korobeiniku sõnul võidakse liiklusteemalised ettepanekud seal koos hääletusele panna. Võimalik, et eelnõu seotakse rahandusministri usaldushääletusega.

"Juhul, kui näiteks 594 muudatusettepanekut saavad üle ühe hääle komisjonis ja jõuavad saali hääletamisele, siis tõenäoliselt ei jõua saal seda läbi hääletada ja sellisel juhul on võimalus, et rahandusministri usaldushääletusega see võetakse vastu," ütles Korobeinik.

Seaduse vastuvõtmisega on kiire, sest märtsis tuleb Euroopa Nõukogu ekspertkomisjon hindama Eesti vastavust rahvusvahelistele standarditele ning praegu me neile ei vasta.

"Virtuaalvääringute teenuse pakkujad rahapesu tõkestamise mõttes on praegu Eesti kõige suurem probleem ja see probleem järjest kasvab. Ja kui Eesti riik väga kiireid samme ei astu, siis need riskid väga kiiresti hakkavad realiseeruma ja me oleme ühel hetkel väga suure mainekahju ees," selgitas rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker.