EL: riigid toetagu energiahindade tõttu kannatavaid peresid ja ettevõtteid

Rekordiliselt kõrgele tõusnud hindadest tekkinud raskuste leevendamiseks kasutatavad meetmed peavad olema liikmesriikide spetsiifilised, ütles Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson kolmapäeval Brüsselis leevendusmeetmeid tutvustades.

Haavatavatele tarbijatele võib maksta finantstoetusi, maksta kas kindlat tulu, pakkudes neile vautšereid või tasudes osa nende energiaarvetest, rääkis Simson. Samuti võiks ajutiselt ja sihipäraselt alandada vähekaitstud kodumajapidamiste maksumäärasid, leiab Euroopa Komisjon.

Samas lubatakse uurida võimalikku konkurentsivastast käitumist energiaturul ja paluda Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel (ESMA) veelgi tõhustada CO2-turu suundumuste jälgimist.

Abi andmiseks võivad liikmesriigid kasutada süsinikuheitme kvoodimüügist saadud lisatulusid, ütles energeetikavolinik, märkides, et tänu CO2 kvoodihindade tõusule on Euroopa Liidu riigid saanud kokku täiendavalt 10,8 miljardit eurot. Ka Eesti on saanud heitmekvoodi müügist täiendavalt mitukümmend miljonit eurot.

Simson rõhutas, et kolmapäeval avaldatud teatises ei seata riikidele piire selles, kuidas nad võiks hädasolijaid aidata.

Teatises märgitakse siiski, et pikaajalist energiasüsteemi ümberkujundamist ja investeeringuid puhtamatesse energiaallikatesse ei tohiks katkestada.

"Üleminek puhtale energiale on parim kindlustus hüppeliste hinnatõusude vastu tulevikus ja seda tuleb kiirendada. EL jätkab suure taastuvenergia osakaaluga tõhusa energiasüsteemi arendamist. Kuigi odavamad taastuvad energiaallikad mängivad elektrivõrgu varustamisel ja hinna määramisel üha suuremat rolli, on suurema nõudluse ajal endiselt vaja ka muid energiaallikaid, sealhulgas gaasi," lisas komisjon oma pressiteates.

Komisjoni prognoosi kohaselt kestab energiahindade üleilmne erakorraline tõus läbi talve.

Simson tutvustab teatist ja meetmepaketti neljapäeval Euroopa Parlamendi liikmetele ja 18. oktoobril energeetikaministritele. Euroopa Liidu riikide valitsusjuhid arutavad energiahindade probleemi 21.–22. oktoobril toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel.