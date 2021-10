Läti piirangud on suurendanud huvi vaktsineerimise vastu

Lätis kolmandat päeva kestev eriolukord on suurendanud rahva huvi vaktsineerimise vastu, samas püütakse harjuda eelkõige mittevaktsineeritud inimesi mõjutavate piirangutega. Endiselt on aga segane, kuidas saab vallandada töötajat, kes pole nõus end vaktsineerima.

Suured kaubanduskeskused on oma hiigelpinna jaganud roheliseks ja punaseks osaks. Rohelisse ossa pääsevad vaid vaktsineeritud ja koroonahaiguse läbipõdenud ning seal asuvad mitteesmatarbekaupade poed ja toidukohad. Sisenedes tuleb turvatöötajale esitada sertifikaat ja isikut tõendav dokument.

Punasesse poolde pääsevad ligi kõik ja seal asuvad esmatarbekaupade poed ja apteegid. Nädalavahetustel ja pühade ajal on kolme kuu jooksul lahti vaid esmatarbekaupade poed.

Suurte kaubakettide esindajad on teatanud, et nende poed vastavad esmatarbekaupluste nõuetele ja jäävad kõigile avatuks.

Koroonaaeg on toonud midagi positiivset ka: e-kaubandus areneb mühinal.

Järgmisest kuust ei saa enam ilma sertifikaadita töötada meditsiinis, hariduses ja sotsiaalhoolekandes. Avalikus sektoris rakendub seritifikaadinõue 15. novembrist, kusjuures vaktsineerimise alustamiseks on jäänud veel nädal.

Valitsus, ametiühingud ja tööinspektsioon on eri meelt, kas neid nõudeid mitte täitvaid töötajaid võib ametist vabastada.

Kolmapäeval purunes aga Läti kogu koroonaaja antirekord – tuvastati üle 2200 uue haige. Kahe nädala keskmine näit on peaaegu 1000, koroonapatsientide arv haiglais on juba 900, neist üle saja on raskes seisus.

Meditsiinitöötajad ja teadlased leiavad, et piirangud peaks olema kõigile ja palju karmimad.