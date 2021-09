USA ja EL väljendasid pettumust Iraani tuumaleppe venimise üle

USA ja EL teatasid, et Iraani uus valitsus pole näidanud, et oleks valmis tuumalepet taaselustama.

USA teatas neljapäeval, et Iraanilt pole tulnud ühtegi vihjet selle kohta, et riik sooviks naasta tuumaleppe läbirääkimiste juurde.

"Praegu pole kindlasti mingit indikatsiooni, positiivset märki, et Iraan oleks valmis naasma ja püüdma allesjäänud probleeme lahendada," ütles üks kõrge Ühendriikide ametnik.

Lääneriigid on püüdnud sel nädalal ÜRO Peaassamblee kõrvalt kõnelusi pidades saavutada leppe läbirääkimiste taasalustamist.

Iraani uus ultrakonservatiivne president avaldas teisipäeval ÜRO Peaassambleel toetust tuumakõneluste jätkumisele, kuigi oli eelnevalt tervitanud "USA hegemoonia läbikukkumist". Islamiõpetlane Ebrahim Raisi, kellele eelnenud valitsus oli püüelnud paremate suhete poole Läänega, kutsus Ühendriike üles täitma oma lubadust tühistada sanktsioonid, nagu nägi ette 2015. aastal sõlmitud mitmepoolne tuumalepe.

"Islamivabariik peab kasulikuks kõnelusi, mille lõplik tulemus on kõigi rõhuvate sanktsioonide tühistamine," lausus Raisi salvestatud kõnes ÜRO Peaassambleele.

President kordas riigi ametlikku seisukohta, et tuumarelvad on religiooniga keelatud. Selle seisukoha osas on väljendanud iseäranis suurt skepsist Iisrael, mis on Iraani tuumaprogrammi pidurdamiseks seda saboteerinud.

"Tuumarelvadel ei ole kohta meie kaitsedoktriinis ja heidutuspoliitikas," väitis Raisi.